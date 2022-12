Thủ tướng đề nghị EU khẩn trương gỡ 'thẻ vàng' với thủy sản Việt Nam

Ngày 14-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU, đánh dấu lần đầu tiên có sự tham dự đầy đủ lãnh đạo các nước thành viên EU.

Đề cao ý nghĩa đặc biệt của hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định những thành quả hợp tác đã tạo nền tảng, và đang tiếp thêm xung lực phát triển quan hệ. Theo đó, hai bên cần kiên trì mục tiêu, đổi mới tư duy, hành động kiên quyết, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển cân bằng, bình đẳng, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn đồng hành với doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời cũng đề nghị EU khẩn trương gỡ bỏ “thẻ vàng” với thủy sản Việt Nam và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Trước các thách thức toàn cầu, Việt Nam cam kết mạnh mẽ với chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh và bền vững. Thủ tướng đề nghị EU hỗ trợ tối đa về tài chính và công nghệ trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, công nghệ mới xanh, sạch và rẻ, và tham gia sâu rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…, hợp tác với ASEAN và phát triển tiểu vùng sông Mekong.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đề nghị ASEAN và EU cần lấy hòa bình là mục đích, coi đối thoại, hợp tác là công cụ, đề cao thượng tôn pháp luật, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các giá trị chung. Thủ tướng khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề nghị ASEAN, EU và các nước cùng phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Với tình hình Ukraine, Thủ tướng đề nghị tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng và quan ngại của tất cả các bên, đặc biệt ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt chiến sự, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu, sinh mạng và tài sản của người dân.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại hội nghị, các lãnh đạo khẳng định sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, ổn định chuỗi cung ứng, duy trì mục tiêu thiết lập Hiệp định Thương mại tự do (FTA) ASEAN-EU, tăng cường kết nối thông qua triển khai Tuyên bố chung năm 2020 và Hiệp định Vận tải hàng không toàn diện ASEAN-EU, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, phòng và chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

EU công bố đóng góp 10 tỉ euro hỗ trợ triển khai chiến lược cửa ngõ toàn cầu thông qua các dự án hợp tác, khởi động Sáng kiến Nhóm châu Âu về kết nối bền vững tại ASEAN, đồng thời triển khai chương trình Sáng kiến Xanh trị giá 30 triệu euro hỗ trợ các dự án hợp tác cụ thể với ASEAN.

Các nước khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông, ủng hộ đối thoại và xây dựng lòng tin. Kiềm chế không tiến hành các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, gồm vấn đề Myanmar, xung đột tại Ukraine.

Theo Ngọc An (từ Brussels, Bỉ)

