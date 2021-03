Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 9-3 đã yêu cầu hỏa táng tất cả những người chết vì COVID-19 bất kể tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục. “Chúng ta không phải hết đất chôn, nhưng đây là đại dịch và hỏa táng là cách tốt nhất”, ông phân trần.

Bệnh nhân COVID-19 ở Campuchia được chuyển tới khách sạn Great Duke được hoán cải thành bệnh viện dã chiến – Ảnh chụp màn hình Khmer Times

Theo báo Khmer Times, tính đến ngày 10-3, Campuchia chưa ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Hun Sen cho rằng cần phải chuẩn bị cho kịch bản xấu này để không lúng túng trong việc xử lý.

“Chúng ta phải chuẩn bị sẵn để không bị bất ngờ, mất kiểm soát khi có người chết vì COVID-19”, nhà lãnh đạo Campuchia đặt vấn đề trong thông điệp gởi tới người dân ngày 9-3, cho rằng hỏa táng là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.

Thủ tướng Hun Sen kế đó yêu cầu tất cả các tỉnh/thành phố của Campuchia tìm các khu đất thích hợp, cách xa khu dân cư để xây lò hỏa táng. Ông cũng chỉ đạo nếu trong thời gian này có người chết vì COVID-19, chính quyền địa phương nên sử dụng các lò hỏa táng có sẵn.

Việc hỏa táng sẽ được áp dụng với tất cả người chết vì COVID-19, bất kể tôn giáo, tín ngưỡng của họ là gì, theo Khmer Times.

“Chúng ta không phải hết đất chôn, nhưng vì đây là đại dịch nên hỏa táng là cách tốt nhất”, ông Hun Sen phân trần, trấn an người dân.

Bộ Y tế và Bộ Tư pháp Campuchia được giao nhiệm vụ soạn thảo các quy định cụ thể liên quan người chết do COVID-19.

“Phải có quy định chi tiết, ví dụ phải đưa đi hỏa táng trong vòng bao nhiêu tiếng sau khi chết”, ông Hun Sen giải thích. Người thân của người quá cố sẽ được nhận hũ đựng tro cốt, kể cả trường hợp là người nước ngoài.

Theo Khmer Times, cái chết của một người Trung Quốc mắc COVID-19 ở Phnom Penh cách đây vài ngày đã khiến nhiều người lo sợ.

Nhà chức trách Campuchia sau đó cho biết người này chết vì đau tim do lạm dụng thuốc, không phải do COVID-19. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn, thi thể của bệnh nhân này đã được đưa vào lò hỏa táng của một bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh.

Campuchia đang trải qua đợt bùng phát dịch thứ ba được cho là do những người Trung Quốc trốn cách ly gây ra. Các ổ dịch đã xuất hiện tại 7 tỉnh của Campuchia, với 64 ca nhiễm mới tính chỉ riêng ngày 9-3.

Tổng cộng trong vòng 18 ngày kể từ khi bùng dịch, Campuchia đã ghi nhận 613 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tập trung chủ yếu ở Phnom Penh và Sihanoukville.

Theo BẢO DUY