Thu hồi ngay các sản phẩm chức năng ghi công dụng phòng, điều trị Covid-19

Ngày 24-8, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh tăng cường kiểm soát việc tự công bố, ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid-19

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nêu rõ, hiện nay lợi dụng nhu cầu, tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao nên một số tổ chức, cá nhân lợi dụng bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã có hành vi tự công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm phòng chống Covid-19…

Để tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng Covid-19 để trục lợi, tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của người dân, góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh rà soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần Xuyên Tâm Liên và các sản phẩm ghi công dụng, đối tượng sử dụng liên quan đến phòng, điều trị hoặc chữa được bệnh do Covid-19 (bao gồm cả các sản phẩm có tác dụng kháng virus, kháng Covid-19, kháng viêm phòng, chống được Covid-19); Yêu cầu thu hồi bản tự công bố sản phẩm, thu hồi sản phẩm vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; công bố công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Hai sản phẩm thực phẩm chức năng ghi công dụng kháng Covid-19 bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo

Đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tại địa phương (Công an, Quản lý thị trường, Thông tin và Truyền thông…) để tăng cường các hoạt động kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh, ghi nhãn và quảng cáo các sản phẩm nêu trên, kịp thời ngăn chặn sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai để người dân biết.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo nêu rõ, hiện nay không có sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học có tác dụng chữa bệnh, điều trị bệnh, đặc biệt là điều trị Covid-19.

