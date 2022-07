Thời tiết 27-7: Ba miền ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông

Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có thời điểm nắng nóng gay gắt kèm tia cực tím gây hại rất cao – Ảnh: NGUYÊN BẢO

Khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất vượt mức 37 độ C, thời tiết hanh khô, oi bức. Đặc biệt vào buổi trưa, nắng nóng còn gây cảm giác bỏng rát vì đi kèm với chỉ số tia cực tím ở mức gây hại rất cao.

Thời tiết này còn kéo dài thêm ngày mai 28-7, từ đêm 28 đến ngày 29-7, vùng núi có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm 29-7 đến ngày 1-8, có nơi mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Nắng nóng tại Trung Bộ còn khả năng kéo dài tới hết ngày 30-7. Từ 31-7 đến những ngày đầu tháng 8, khu vực có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 30-7 đến 3-8, khu vực có mưa rào, cục bộ có mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong hôm nay từ 10h – 13h, chỉ số tia cực tím tại khắp các tỉnh thành đều ở mức gây hại rất cao.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 27-7:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất phía Bắc 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo Lê Phan

https://tuoitre.vn/thoi-tiet-27-7-ba-mien-ngay-nang-nong-chieu-toi-mua-dong-20220727070936271.htm