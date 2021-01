Thiết bị có kích thước khoảng 1 centimet có thể tạo ra cảm giác no bằng việc dùng ánh sáng kích thích các phần cuối của dây thần kinh phế vị.

Thiết bị không dây giảm cân được mô tả trong nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc ĐH Texas A&M – Ảnh: Texas A&M

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học thuộc Đại học Texas A&M (Mỹ) đã mô tả về một thiết bị y khoa do họ phát triển có khả năng giúp giảm cân và chỉ cần thực hiện thủ thuật cấy ghép đơn giản hơn nhiều so với phương pháp giảm cân phổ biến là nối tắt dạ dày.

Đây là thiết bị điện tử không dây có kích thước khoảng 1 centimet có thể tạo ra cảm giác no bằng việc dùng ánh sáng kích thích các phần cuối của dây thần kinh phế vị.

Không giống các thiết bị khác phải có cuộn dây nguồn, thiết bị này là không dây và có thể điều khiển từ bên ngoài thông qua nguồn sóng vô tuyến.

Thừa cân là một nhân tố nguy cơ lớn gây các bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư. Thừa cân cũng đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong do COVID-19.

Đáng nói là vấn đề thừa cân – béo phì đang gia tăng trên toàn thế giới, ở cả các khu vực giàu có lẫn những nơi người dân không đủ tiền để chi cho những bữa ăn lành mạnh với rau củ quả và thực phẩm giàu đạm.

