Thí sinh cả nước đang làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Các thí sinh tìm phòng thi tại bảng chỉ dẫn tại điểm thi THPT Trưng Vương (Q.1,TP.HCM ) – Ảnh: DUYÊN PHAN

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi; đặc biệt lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, như điện thoại; các thiết bị thu, phát thông tin…

Thí sinh cũng được nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi; thực hiện các quy định phòng dịch tại điểm thi…

Khi đến làm thủ tục dự thi, thí sinh xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và nhận Thẻ dự thi. Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời…

TP.HCM: khoảng 88.000 thí sinh làm thủ tục ở 155 hội đồng thi

Tại TP.HCM, khoảng 88.000 thí sinh bắt đầu đến 155 hội đồng thi làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2021. Tại đây, ngoài việc kiểm tra lại hồ sơ của thí sinh, các hội đồng sẽ phổ biến thêm về các quy định dự thi trong điều kiện dịch bệnh cũng như một số biện pháp để đảm bảo an toàn.

Khoảng 1.200 thí sinh thuộc diện F0, F1 sẽ không tham dự đợt thi lần này mà sẽ chờ đợt thi thứ 2 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Tại hội đồng thi Trường THPT Trần Khai Nguyên (Q.5, TP.HCM) thí sinh vào trường theo 3 làn đường, mỗi làn được căng dây riêng biệt. Cuối mỗi làn sẽ có nhân viên y tế đo nhiệt độ và kiểm tra giấy đã xét nghiệm COVID-19.

Khác với mọi năm, thí sinh không gửi xe tại cổng chính mà phải gửi ở một cổng khác và chỉ một mình vào trường.

Phía ngoài cổng, lực lượng dân quân và công an khu vực, cảnh sát giao thông thường xuyên nhắc nhở không cho đậu xe ở cổng trường. Phụ huynh được nhắc nhở nên đi “vòng vòng” và chỉ đến rước con khi đúng giờ ra về.

Một thí sinh được giám thị hướng dẫn đính chính thông tin dự thi tại điểm thi Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP.HCM)- Ảnh: THẢO THƯƠNG

Tại hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) cũng phân luồng lối vào cho thí sinh vat đo thân nhiệt. Đây là điểm thi có hơn 500 thí sinh, trong đó có hơn 70 thí sinh tự do.

Khác với mọi năm, ngay trước phòng thi ở điểm thi này, ngoài dán danh sách thí sinh, còn có bảng hướng dẫn 5K và bình rửa tay kháng khuẩn, nghĩa là thí sinh phải 2 lần vệ sinh kháng khuẩn tay, từ lúc ở cổng bước vào.

Đúng 14h, các thí sinh vào làm thủ tục dự thi. Theo em Anh Thi, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, công đoạn kiểm tra thông tin dự thi rất nhanh, đúng giờ. “Trong tình hình dịch nên bạn nào cũng ý thức, đi vào và kiểm tra nhanh gọn, giãn cách. Cơ bản chưa đầy 15 phút mà phòng em đã nghe xong quy chế, kiểm tra thông tin.

Một số thí sinh ở tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk mang giấy báo dự thi và giấy xác nhận âm tính COVID-19 nhưng đến phòng dự thi thì không có tên. “Giấy báo dự thi em ở phòng 2259, nhưng không có tên, nên phải vào phòng 2265 đợi hướng dẫn”, thí sinh Nguyễn Đức Trung cho biết.

Huế có 13 thí sinh trong khu giãn cách và phong tỏa được dự thi riêng

Thí sinh dự thi tại điểm trường THPT Quốc Học – Huế chiều 6-7 – Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phú Lộc có 5 điểm thi chính và 5 điểm thi dự phòng với gần 1.500 thí sinh. Trong đó, có 13 thí sinh nằm trong khu vực giãn cách và phong tỏa tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

13 trường hợp này sau khi xét nghiệm 2 lần đều âm tính nên được tham gia kỳ thi đợt 1. Tất cả được tổ chức thi riêng tại một điểm và có xe đưa đón nhằm đảm bảo an toàn.

Tại điểm thi trường THPT Quốc Học – Huế, hội đồng thi đã bố trí 10 nhân viên đo thân nhiệt và xịt dung dịch sát khuẩn tay thí sinh trước khi vào khu vực thi.

Tại điểm thi trường Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội, để đảm bảo an toàn và phòng dịch COVID-19, ngay cổng trường đã bố trí lực lượng phân luồng, đo nhiệt độ cho thí sinh.

Đo nhiệt độ cho thí sinh ngay từ cổng điểm thi trường Phan Huy Chú, Đống Đa, Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN

Thí sinh Bắc Giang “đội mưa” đến làm thủ tục thi

Cơn mưa lớn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ đầu giờ chiều 6-7 khiến thí sinh, phụ huynh vất vả trong việc di chuyển và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong ngày làm thủ tục đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Yên số 1, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Từ 12h30 trưa 6-7, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an huyện Việt tên có mặt sớm tại điểm thi để phân luồng hỗ trợ thí sinh vào điểm thi.

Thầy Nguyễn Danh Bắc, Trưởng điểm thi tại Trường THPT Việt Yên số 1 (Bắc Giang), cho biết hiện huyện Việt vừa dỡ bỏ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 1-7. Bởi vậy, hoạt động chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có thời gian phải thực hiện trực tuyến nên rất khó khăn.

Thầy Bắc cho hay: “Huyện Việt Yên vẫn có một số ngõ, thôn, phố cách ly nên địa phương và trường phải xác định các trường hợp nguy cơ cao, nguy cơ thấp để phân loại thí sinh”.

Trưởng Điểm thi Trường THPT Việt Yên số 1 cũng cho biết theo đăng ký có 777 thí sinh, với 33 phòng thi, 4 phòng dự phòng. Với trường hợp thời tiết xấu (mưa bão), thí sinh sẽ giãn cách theo luồng, thanh niên tình nguyện và Công an huyện giải tỏa tránh tập trung đông người.

“Đội tình nguyện che ô, che mưa, em nào ướt mưa sẽ được thay áo thanh niên tình nguyện”, thầy Bắc nói.

Tối 5-7, báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang cho thấy, có 2.477 thí sinh (11,78%) không được dự thi vào ngày 7 và 8-7. Số thí sinh này sẽ được tổ chức thi vào đợt 2.

Cụ thể, có 4 điểm thi không tổ chức thi vào các ngày 7 và 8-7 là điểm thi Trường THPT Lục Ngạn số 1, THPT Lục Ngạn số 2, THPT Lục Ngạn số 3, THPT Lục Ngạn số 5.

Như vậy, số thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 của Bắc Giang là 18.536 thí sinh.

Thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi tại điểm thi Trường THPT Việt Yên số 1, Bắc Giang khi địa phương vẫn áp dụng chỉ thị 15 – Ảnh: HÀ QUÂN

Tại Đà Nẵng, Trường THPT Võ Chí Công được chọn làm điểm thi dành cho 41 thí sinh là các F1, F2 liên quan dến COVID-19. 41 thí sinh này được bố trí tại 6 phòng thi.

Phòng thi của thí sinh diện F1, F2 ở chung một dãy nhà, bố trí phòng thi riêng, tối đa 12 thí sinh/phòng thi. Những thí sinh là các F liên quan đến COVID – 19 ở một dãy nhà khác.

Những thí sinh thuộc diện F1 được bố trí xe chuyên dụng đưa đón từ khu vực cách ly tập trung đến điểm thi. Ngoài ra, thí sinh được hỗ trợ thức ăn, nước uống, chỗ nghỉ ngơi… nếu có nhu cầu ở lại trưa tại điểm thi.

Một thí sinh tại điểm thi THPT Trần Phú (Đà Nẵng) có nhiệt độ 37,5 độ C nên được các nhân viên y tế trấn an và theo dõi thân nhiệt – Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Quan tâm dịch nhưng không quá lo

Chiều 6-7, tại điểm thi trường THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi) ngay tại cổng có cán bộ y tế và thanh niên tình nguyện đo thân nhiệt và xịt nước sát trùng cho tất cả thí sinh.

Thí sinh Đoàn Ngọc Hân chia sẻ khi ngày thi cận kề mà TP Quảng Ngãi và huyện Ba Tơ xuất hiện ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, Hân và nhiều bạn có lo âu và theo dõi diễn biến dịch bệnh liên tục. Sau khi thấy ngành y tế khoanh vùng và không có thêm trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca bệnh COVID-19 nên cũng không còn quá lo.

“Tụi em thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K nên không quá lo. Những nơi có ca bệnh, đều trong sự kiểm soát của chính quyền. Các bạn liên quan đến các ca bệnh cũng không tham gia đợt thi này. Tụi em tham gia kỳ thi trong tình cảnh đặc biệt của cả nước. Đây là kỷ niệm khó quên. Em cũng cảm ơn các cô chú, anh chị ở tuyến đầu chống dịch đã ngày đêm làm việc để tụi em có kỳ thi an toàn nhất có thể”, Hân nói.

Thầy Võ Trung Sơn, giám thị điểm thi THPT Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Toàn bộ giáo viên đã được tiêm vắc xin, trước kỳ thi đã test nhanh COVID-19, chúng tôi an toàn thì học sinh an toàn, học sinh an toàn thì kỳ thi an toàn”.

