Thêm bằng chứng cho thấy các xét nghiệm nhanh có thể không phát hiện được ca nhiễm biến thể Omicron

Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy các kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh ít có khả năng phát hiện ca nhiễm Omicron trong những ngày đầu tiên.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tại Nhóm Công tác về tác động của Covid-19 đối với xã hội và thể thao ở Mỹ đã phân tích dữ liệu của 30 người bị mắc Covid-19 tại 5 nơi làm việc từng trải qua những đợt bùng phát rất có thể là do biến thể Omicron vào tháng 12-2021. Những người này đã thực hiện xét nghiệm PCR bằng nước bọt và sau đó xét nghiệm kháng nguyên nhanh sử dụng dịch mũi. Ở những người có kết quả xét nghiệm PCR dương tính, trung bình 3 ngày sau có kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh dương tính. Có 4 trường hợp đã truyền virus SARS-CoV-2 cho người khác trong khi xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính. Theo các nhà nghiên cứu, hiện chưa rõ nguyên nhân khiến các xét nghiệm kháng nguyên nhanh bỏ sót ca mắc Covid-19 là do phương pháp này kém chính xác hơn với biến thể Omicron hay do xét nghiệm PCR có khả năng phát hiện biến thể mới tốt hơn. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu phù hợp với các bằng chứng sơ bộ khác cho thấy các kit xét nghiệm nhanh tại nhà đang được sử dụng ở Mỹ có thể không phát hiện được ca nhiễm Omicron ở thời điểm mới nhiễm bệnh. Trước đó, ngày 28-12-2021, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cảnh báo các kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh Covid-19 ở nước này có thể ít khả năng phát hiện được ca nhiễm biến thể Omicron. Cảnh báo được đưa ra dựa trên các nghiên cứu sơ bộ mà cơ quan này đang thực hiện với sự hợp tác của chương trình RADx thuộc Viện Y tế quốc gia Mỹ. FDA đã cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với 42 loại xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết số lượng lớn các đột biến trong virus SARS-CoV-2 có thể làm giảm hiệu suất của các xét nghiệm nhanh, tùy thuộc vào trình tự của biến thể, thiết kế của xét nghiệm và mức độ phổ biến của biến thể trong quần thể. Mặc dù vậy, một số nhà khoa học cho rằng các kit xét nghiệm Covid-19 tại nhà cho kết quả sau vài phút vẫn là một công cụ quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia virus học Isabella Eckerle tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ) cho rằng những trường hợp xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính cần thận trọng nếu họ có các triệu chứng của Covid-19 hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh.

