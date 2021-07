Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 4 người ở TP.HCM không có bệnh nền

Bộ Y tế vừa cho biết đã ghi nhận thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó có 4 người ở TP.HCM. Đáng chú ý, 4 bệnh nhân này đều không có bệnh lý nền. Tính từ đầu dịch, số bệnh nhân COVID-19 tử vong đã vượt 100 ca.

Bộ Y tế thông báo 5 ca tử vong do COVID-19 (trường hợp tử vong số 98-102): Ca tử vong 98: BN10096, BN nữ, 67 tuổi, địa chỉ Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm. Ngày 3-6 bệnh nhân có xét nghiệm COVID-19 dương tính, được chuyển đến Bệnh viện Phổi Bắc Giang điều trị nhưng tình trạng bệnh nhân chậm cải thiện, phụ thuộc ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo), suy thận, vô niệu. Ngày 13-6, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Chẩn đoán vào viện: sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm huyết, viêm phổi ARDS do COVID-19, suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. Bệnh nhân tử vong ngày 5-7, với chẩn đoán tử vong là sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nhồi máu cơ tim, viêm phổi nặng do COVID-19 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. Ca tử vong 99: BN13183, nam, 49 tuổi, địa chỉ huyện Nhà Bè, TP.HCM, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý. Ngày 19-6, bệnh nhân có xét nghiệm dương tính COVID-19 và được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, chẩn đoán vào viện: viêm phổi do nhiễm COVID-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển. Ngày 2-7 bệnh nhân tử vong, chẩn đoán tử vong do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp. Ca tử vong 100: BN12411, nam, 62 tuổi, địa chỉ quận 1, TP.HCM, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý. Ngày 19-6 bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 và được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19.

Ngày 30-6 bệnh nhân tử vong, với chẩn đoán tử vong viêm phổi do COVID-19 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, đái tháo đường type 2.

Theo Lan Anh (tuoitre online) Ca tử vong 101: BN13709, nữ, 63 tuổi, địa chỉ huyện Củ Chi, TP.HCM, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý. Ngày 24-6 bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19 và được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chẩn đoán vào viện là viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, đến ngày 1-7 bệnh nhân tử vong do viêm phổi do COVID-19 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển. Ca tử vong 102: BN14812, nam, 56 tuổi, địa chỉ quận 4, TP.HCM, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý. Ngày 24-6 bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với COVID-19, đến 25-6 được chuyển đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chẩn đoán khi vào viện là viêm phổi do COVID-19. Đến ngày 29-6 bệnh nhân tử vong, chẩn đoán tử vong: viêm phổi do COVID-19 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp. Với 5 ca tử vong mới, tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong từ đầu mùa dịch đã lên tới 102 người, trong đó có 77 người kể từ ngày 27-4 đến nay.

