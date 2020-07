Bí thư Vương Đình Huệ khẳng định Hà Nội đã tiên phong cùng cả nước khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19. Dư luận thế giới, kể cả những nước phát triển, ngưỡng mộ, đánh giá cao, coi Việt Nam là hình mẫu trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh.

Sáng 6-7, phát biểu khai mạc kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: “Năm 2020, thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện khó khăn chưa từng có trong tiền lệ”.

Bà Ngọc nêu rõ tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực mọi hoạt động kinh tế – xã hội, làm hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, gián đoạn các hoạt động xã hội.

Tuy nhiên, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc, chống trì trệ như chống dịch”, bà Ngọc khẳng định thành phố Hà Nội đã sớm kiểm soát dịch bệnh, kinh tế thủ đô phục hồi tích cực.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ: “Là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, mật độ dân cư đông đúc và có nhiều khách vãng lai, thủ đô Hà Nội là địa bàn có rủi ro cao và bị ảnh hưởng nặng nề nhất so với các địa phương trong cả nước”.

Ông Huệ khẳng định, với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tất cả 118 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn đều đã khỏi bệnh, không có người tử vong. Đến nay sau hơn 2 tháng, không phát sinh ca nhiễm mới ngoài cộng đồng.

“Với tinh thần ‘chống dịch như chống giặc’, Hà Nội đã tiên phong đi đầu và cùng với cả nước khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, được dư luận thế giới, kể cả những nước phát triển ngưỡng mộ, đánh giá cao, coi Việt Nam là hình mẫu trong ứng phó hiệu quả với dịch bệnh” – ông Huệ nhấn mạnh.

Ông Huệ khẳng định việc chiến thắng được dịch bệnh COVID-19 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cho Hà Nội thêm động lực, niềm tin và thêm điều kiện thuận lợi để Hà Nội đẩy nhanh quá trình hồi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Ông Huệ cũng yêu cầu đến cuối năm 2020, tạo chuyển biến căn bản và rõ rệt về những vấn đề dân sinh, nhất là cung cấp nước sạch nông thôn ở những địa bàn còn khó khăn như huyện Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín, Sóc Sơn, Đông Anh, cải thiện chất lượng không khí, giảm ùn tắc giao thông.

Khẳng định đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng, tác động nặng nề, bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết kinh tế thủ đô giảm sâu trong tháng 4, phục hồi trở lại giữa tháng 5 và tăng trưởng khá mạnh vào tháng 6. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 3,39%. Đây là mức tăng trưởng cao hơn khá nhiều so bình quân chung của cả nước (chỉ đạt 1,81%). Thu ngân sách trong 6 tháng của Hà Nội cũng là “điểm sáng” dù dịch bệnh tác động, mức thu vẫn đạt 143.478 tỉ đồng, bằng 51,4% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ 2019. Thành phố Hà Nội cũng không điều chỉnh các chỉ tiêu năm 2020, phấn đấu GRDP tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỉ đồng theo dự toán ngân sách trung ương giao.

Theo XUÂN LONG