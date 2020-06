Tới ngày 22-6, toàn cầu đã có hơn 9 triệu ca bệnh COVID-19 trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch vẫn đang tăng nhanh tại nhiều nơi.

Người dân ăn trưa ở bên ngoài một nhà hàng tại khu Little Italy ở Manhattan trong ngày đầu tiên của giai đoạn 2 mở cửa lại hoạt động doanh nghiệp sau dịch COVID-19 tại thành phố New York, bang New York, Mỹ ngày 22-6-2020 – Ảnh: REUTERS

“Đại dịch vẫn đang tăng nhanh”, Hãng tin AFP dẫn lời Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, phát biểu trong một diễn đàn sức khỏe trực tuyến do Dubai tổ chức ngày 22-6.

Ông Tedros cũng nói nguy cơ lớn nhất thế giới đang đối mặt không phải bản thân COVID-19, dịch bệnh hiện đã cướp đi sinh mạng hơn 465.000 người và làm hơn 9 triệu người mắc bệnh, mà chính là “sự thiếu đoàn kết và lãnh đạo toàn cầu” trong ứng phó dịch bệnh.

“Chúng ta không thể đánh bại dịch bệnh này với một thế giới chia rẽ”, ông Tedros nói.

Cũng trong ngày 22-6, WHO kêu gọi tăng tốc sản xuất thuốc dexamethasone, một loại steroid giá rẻ đã được chứng minh trong nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có đối chứng ngẫu nhiên của các nhà khoa học Anh cho thấy giảm đáng kể tỉ lệ tử vong ở những bệnh nhân COVID-19 nguy kịch.

Trong khi châu Âu tiếp tục nới bỏ dần các biện pháp phong tỏa, số ca bệnh COVID-19 vẫn tăng trên toàn thế giới, đặc biệt tại châu Mỹ Latin khi Brazil vượt mốc hơn 50.000 người chết.

Ngoài tình trạng tái bùng phát dịch tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, các thành phố khác như Melbourne của Úc và Lisbon của Bồ Đào Nha cũng đang lo ngại nguy cơ tương tự khi xuất hiện những ổ dịch mới.

Trong khi đó tại nhiều nơi chính quyền cũng đang nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường sau dịch.

Tại Pháp, theo Hãng tin AFP, chính phủ đã có bước đi lớn nhất trong quá trình bình thường hóa cuộc sống sau đại dịch khi cho phép hàng triệu trẻ em trở lại trường học.

New York bắt đầu lại nhịp sống bình thường

Thành phố New York, tâm dịch COVID-19 một thời của nước Mỹ, vừa mở lại các hoạt động ngày 22-6 trong bối cảnh nhiều bang khác của Mỹ vẫn đang chứng kiến số ca bệnh mới tăng ở mức báo động.

Theo Hãng tin AFP, với nhiều người dân ở New York, nơi có hơn 20.000 người đã chết vì corona, việc trở lại cuộc sống bình thường có nghĩa là được sống theo nếp sinh hoạt như cũ, đơn giản như chỉ là ra tiệm cắt tóc sau nhiều tháng phải “tự xử” ở nhà.

Thành phố New York hiện đang ở giai đoạn thứ 2 trong 4 giai đoạn mở cửa lại sau dịch được khởi động từ 2 tuần trước. Trên toàn bang New York, theo Thống đốc Andrew Cuomo, ngày 21-6 chỉ còn ghi nhận 10 người chết trong khi tỉ lệ có kết quả xét nghiệm dương tính với corona đã giảm xuống 1%.

Tuy nhiên trên toàn nước Mỹ, số ca bệnh vẫn tăng trong hai tuần qua sau một thời gian duy trì mức ổn định dài trong mùa xuân. Nhiều bang có số ca bệnh tăng như California, Texas, Arizona và Missouri.

Trong đó bang California chứng kiến số ca mới tăng cao ở mức chưa từng thấy kể từ tháng 3, bang Florida vượt qua mốc 100.000 ca trong ngày 22-6.

Theo Hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận số người chết vì COVID-19 của Mỹ hiện đã vượt qua mốc 120.000 người, có thể lên tới 150.000 người và hơn nữa.

Theo D. KIM THOA