Trong một năm bình thường, người dân ở các nước tưng bừng đón Giáng sinh theo những cách khác nhau như đi hát mừng Giáng sinh với hàng xóm, đi nhà thờ và họp mặt gia đình, bạn bè. Nhưng năm nay là một năm rất khác…

Trang trí Giáng sinh tại một trung tâm thương mại ở Berlin, Đức ngày 23-12 trong bối cảnh quốc gia này phong tỏa vì đại dịch COVID-19 – Ảnh: REUTERS

Chưa có năm nào mà từ châu Á đến châu Âu, châu Mỹ, niềm vui được tụ tập với bạn bè, người thân, trao nhau những cái ôm, nụ hôn, cùng ăn bánh quy trong ngày Giáng sinh phải hạn chế như năm 2020, theo quy định cụ thể của từng nước hay khu vực.

Nhìn chung, Giáng sinh năm 2020 mặc dù vẫn đầy màu sắc truyền thống với cây thông và những món đồ trang trí, những bữa tiệc đầy thức ăn, nhưng cũng thoáng ngậm ngùi do đại dịch COVID-19.

Tại Anh, chính phủ đang áp dụng giãn cách xã hội cấp độ 4 đối với gần như toàn bộ vùng England từ ngày 20-12, người dân ở trong nhà, không được đến nhà nhau, không được tụ tập ngay cả ngoài trời, các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa.

Tại Scotland, việc nới lỏng chỉ áp dụng vào duy nhất ngày Giáng Sinh, và toàn bộ lãnh thổ chính Scotland sẽ bị các hạn chế nghiêm ngặt nhất kể từ ngày 26-12. Lệnh cấm đi lại tới các vùng khác của Vương quốc Anh cũng sẽ áp dụng trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Tại Bắc Ireland, không có thay đổi nào được đưa ra đối với các hạn chế đã công bố cho thời gian nghỉ Giáng Sinh. Cụ thể, tối đa ba hộ gia đình được phép gặp nhau trong thời gian từ 23 đến 27-12. Dự kiến sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong thời gian sáu tuần, kể từ 26-12.

Phần lớn người đi đường trên tuyến đường mua sắm ngày 23-12, một ngày trước khi Ý tái phong tỏa toàn quốc do dịch bệnh COVID-19, đều đeo khẩu trang – Ảnh: REUTERS

Người đi đường đứng xem một căn nhà trang trí Giáng sinh ở California, Mỹ ngày 22-12 – Ảnh: REUTERS

Trẻ em xếp hàng để nhận quà Giáng sinh từ thiện nguyện viên hóa trang làm ông già Noel ở Monterrey, Mexico ngày 22 -12 – Ảnh: REUTERS

Tại Hàn Quốc, chính phủ cũng siết chặt quy tắc phòng dịch đối với các nhà hàng, quán ăn… như cấm đặt bàn trên 5 người; các khách sạn, nhà nghỉ chỉ được phép nhận đặt phòng dưới 50% công suất; các rạp chiếu phim trên toàn quốc phải đóng cửa sau 21h thay vì chỉ các rạp ở thủ đô Seoul và vùng phụ cận như hiện nay.

Các cơ sở tôn giáo chỉ được tổ chức cầu nguyện theo hình thức trực tuyến. Những hạn chế này được áp dụng từ ngày 24-12 đến ngày 3-1-2021 trên phạm vi toàn quốc và các địa phương không được phép tự ý nới lỏng.

Tại Úc, bang New South Wales ghi nhận thêm 8 ca mắc mới trong cộng đồng trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại ổ dịch ở khu vực ven biển phía bắc trung tâm thành phố Sydney lên 97 trường hợp. Do số ca nhiễm mới về mức dưới 2 con số, bang NSW duy trì các hạn chế xã hội trong dịp Giáng sinh nhưng có một số thay đổi nhỏ như nới lỏng hạn chế cho vùng Sydney mở rộng từ 24 đến 26-12.

Theo thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian, trong ngày 24, 25 và 26-12, người dân được phép có 5 người khách đến nhà nhưng phải là những người cùng sống trong khu vực.

Vùng biển bắc của bang sẽ chia đôi với hai quy định hạn chế. Người dân phía bắc của vùng biển bắc không được rời khu vực mình sinh sống, ngay cả trong Giáng sinh.

Theo trang web thống kê worldometers.info ngày 24-12, toàn thế giới có hơn 79 triệu người nhiễm virus corona chủng mới và hơn 1,7 triệu người chết do COVID-19. Chưa bao giờ lời chúc Giáng sinh an lành, một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc lại cần trao cho nhau và thấm thía như lúc này.

Đi dạo chợ cây Giáng sinh trong tuyết rơi ở Kyiv, Ukraine ngày 23-12 – Ảnh: REUTERS

Một cây thông Noel được trang trí với khẩu trang trong sảnh một khách sạn ở Mumbai, Ấn Độ, ngày 23-12 – Ảnh: REUTERS

Hai người phụ nữ Palestine chụp hình trước cây thông Noel ở một quán cà phê trong thành phố Gaza ngày 21-12 – Ảnh: REUTERS

Một gia đình Công giáo người Palestine trang trí Giáng sinh tại nhà ở thành phố Gaza – Ảnh: REUTERS Theo HỒNG VÂN

