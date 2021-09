Thắng Tajikistan, giấc mơ World Cup của tuyển nữ Việt Nam sẽ ra sao?

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 – Ảnh: AFC

Danh sách 10/12 đội giành vé dự vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022

5 đội đạt thứ hạng cao nhất vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam hướng đến giấc mơ World Cup 2023 – Ảnh: AFC

Trước tuyển nữ Việt Nam, đã có 9 đội khác giành vé góp mặt. Đó là chủ nhà Ấn Độ, ba đội không phải đá vòng loại là Nhật Bản, Úc và Trung Quốc. 5 đội tuyển khác đã vượt qua vòng loại gồm: Indonesia (nhất bảng C), Hàn Quốc (nhất E), Philippines (nhất F), Iran (nhất G) và Thái Lan (nhất H). Như vậy, vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022 còn thiếu 2 đại diện. Hai đội bóng này sẽ được xác định khi vòng loại bảng A (gồm Đài Loan, Bahrain, Lào, Turkmenistan) và bảng D (Myanmar, UAE, Đảo Guam và Lebanon) diễn ra trong tháng 10. Theo đánh giá của các chuyên gia, hai vé cuối cùng nhiều khả năng sẽ thuộc về Đài Loan và Myanmar. Nhìn vào các đội đã giành vé góp mặt ở vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2022, có thể thấy sự áp đảo của khu vực Đông Nam Á với 4 đại diện là Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Indonesia. Trong số này, việc Indonesia giành vé được xem là bất ngờ khi họ không được đánh giá cao khi rơi vào bảng C với Singapore, Iraq và Triều Tiên.Tuy nhiên, do Iraq và Triều Tiên rút lui nên bảng C còn lại 2 đội là Indonesia và Singapore. Hai đại diện bóng đá Đông Nam Á này phải đá hai trận để xác định đội nhất bảng cùng tấm vé đi tiếp. Trong cả hai trận, Indonesia đều thắng Singapore 1-0. Một bất ngờ khác ở vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2022 chính là Iran. Dù bị đánh giá thấp khi nằm cùng bảng G với Bangladesh và Jordan, nhưng tuyển nữ Iran bất ngờ vượt mặt đối thủ được đánh giá mạnh hơn Jordan để đoạt ngôi đầu bảng G và lần đầu giành vé dự giải đấu châu lục. Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ. 12 đội tuyển nữ xuất sắc nhất châu Á sẽ chia làm 3 bảng đấu. Kết thúc vòng bảng, 8 đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào tứ kết.Do Úc là chủ nhà của World Cup 2023 nên châu Á có 6 vé dự giải đấu này. Nếu Úc có mặt trong tốp 5 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022, đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ được dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Nhờ vậy, cơ hội của bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023 là rất sáng sủa. Nếu muốn giành vé chính thức, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chen chân vào bán kết. Hoặc tuyển nữ Việt Nam phải giành chiến thắng ở trận play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết (nếu Úc vào bán kết). Theo đánh giá của các chuyên gia, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và Úc sẽ giành 4 vị trí đầu tiên ở vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022. Khi đó, 4 đội thua ở tứ kết sẽ gặp nhau ở hai trận play-off để xác định 2 vé còn lại dự World Cup 2023. Hai vé này nhiều khả năng sẽ là sự cạnh tranh của Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan, Myamar (nếu hai đội này vượt qua vòng loại). Ngoài 6 vé (bao gồm chủ nhà Úc) nói trên, châu Á còn 2 suất dự play-off liên khu vực để tranh vé đến World Cup 2023.