Kênh đào Suez khai thông trở lại sau khi siêu tàu chở hàng chắn ngang gần 1 tuần được giải cứu. Các tàu kéo đã bấm còi ăn mừng khi con tàu dài 400m được đưa ra khỏi nơi mắc kẹt, với sự hỗ trợ của các tàu nạo vét.

“Siêu tàu” chở hàng Ever Given, do Tập đoàn hàng hải Evergreen của Đài Loan vận hành, đã được kéo khỏi nơi mắc kẹt sau khi chắn ngang kênh đào Suez nhiều ngày qua. Trong khi đó, các tàu khác bỏ neo đợi gần 1 tuần qua đã bắt đầu di chuyển qua kênh đào này, theo Hãng tin AFP.

Tàu Ever Given treo cờ Panama, đi chệch hướng, lệch sang một bên và mắc cạn hôm 23-3, sau khi gặp gió lớn và bão bụi gây cản trở tầm nhìn. Tàu này đang trên hành trình chở hàng đến Rotterdam, Hà Lan.

Tàu Ever Given dài 400m, hơn chiều dài 4 sân bóng đá cộng lại, chặn ngang kênh đào khiến tàu bè từ hai hướng không thể đi qua. Việc giải cứu con tàu này là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Ảnh được Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập công bố ngày 29-3 cho thấy một người đàn ông vẫy cờ Ai Cập sau khi tàu Ever Given hoàn toàn được đưa ra khỏi các vị trí mắc kẹt ở hai bờ kênh đào Suez – Ảnh: AFO

Ngày 29-3, các nhân viên giải cứu đến từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập đã phối hợp với đội chuyên gia của Công ty Smit Salvage (Hà Lan) cuối cùng giúp con tàu hoàn toàn nổi lên trên mặt nước và xuôi theo dòng kênh, dù có lúc gặp gió mạnh và con tàu lại xoay ngang kênh đào Suez.

“Áp lực thời gian để hoàn thành hoạt động này là chưa từng có”, ông Peter Berdowski, giám đốc điều hành Smit Salvage, cho biết sau khi tàu Ever Given nổi lên trên mặt nước.

Công ty này cho biết khoảng 30.000m3 cát đã được hút để đưa con tàu 224.000 tấn nổi trở lại. Tổng cộng 13 tàu kéo được huy động để kéo con tàu về đúng vị trí có thể di chuyển.

Không có thiệt hại nào với hàng hóa hay ô nhiễm do vụ giải cứu được ghi nhận. Lúc đầu, người ta cho rằng cần phải dỡ một số trong khoảng 18.000 container khỏi tàu để con tàu nhẹ hơn. Tuy nhiên, thủy triều dâng đã giúp ích cho các tàu kéo và tàu nạo vét.

Tại cuộc họp báo ngày 29-3, chủ tịch Osama Rabie của Cơ quan quản lý kênh đào Suez cho biết con tàu hiện được đưa tới hồ Great Bitter để kiểm tra kỹ thuật.

“Chúng tôi sẽ không cho phép con tàu rời đi trước khi đảm bảo rằng nó vẫn có thể di chuyển an toàn, cũng như sau khi tiến hành điều tra để tìm ra nguyên nhân của sự cố, vì vụ việc sẽ kéo theo bồi thường. Về phần mình, kênh đào không có bất kỳ lỗi gì”, ông Rabie cho biết.

Kênh đào Suez khai thông, với hoạt động đi lại ở cả hai hướng của kênh đào nối lại lúc 18h ngày 29-3 (giờ địa phương). Thách thức hiện tại là số tàu đông nghẹt muốn qua kênh đào. Ông Rabie cho biết vẫn còn 422 tàu chờ đi qua kênh đào Suez, ước tính mất khoảng 3 ngày rưỡi để di chuyển hết số tàu này ở hai đầu kênh.

Con tàu dài khoảng 400m chắn ngang kênh đào – Đồ họa: BBC

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy tàu Ever Given chắn ngang kênh đào Suez hôm 24-3 – Ảnh: AFP/Planet Labs

Ảnh được Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập công bố ngày 25-3 cho thấy công tác giải cứu tàu Ever Given – Ảnh: AFP

Ảnh được Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập công bố ngày 26-3 cho thấy một tàu nạo vét cố gắng giải cứu tàu Ever Given – Ảnh: AFP

Ảnh chụp từ trên cao ngày 27-3 cho thấy nhiều tàu đang xếp hàng ở vịnh Suez chờ đi qua kênh đào Suez – Ảnh: AFP

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy công tác giải cứu tàu Ever Given ở kênh đào Suez hôm 28-3 – Ảnh: AFP/Maxar Technologies

Ảnh chụp vệ tinh cho thấy công tác giải cứu tàu Ever Given ở kênh đào Suez ngày 29-3 – Ảnh: AFP/Maxar Technologies

Ảnh được Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập công bố ngày 29-3 cho thấy tàu chở hàng Ever Given đã được giải thoát – Ảnh: AFP