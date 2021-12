Tăng khả năng chống biến thể Omicron sau khi tiêm mũi 3 vaccine

Kết quả, so với những người đã tiêm 2 mũi, khả năng chống biến thể Omicron của người tiêm 3 mũi tăng khoảng 100 lần. Theo các báo cáo ban đầu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ca nhiễm biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn so với ca do biến thể khác gây ra. Nhưng các nhà nghiên cứu của CDC cảnh báo rằng ngay cả khi hầu hết các bệnh nhân đều nhẹ, một biến thể có khả năng lây truyền cao cũng có thể dẫn đến gây quá tải các hệ thống y tế.

Hiện nhiều nước đã tiêm tăng cường mũi 3 vaccine Covid-19. Trong khi đó, các cơ quan y tế Pháp đã phê duyệt việc sử dụng một phương pháp điều trị kháng thể do AstraZeneca sản xuất cho những người có nguy cơ cao, có biểu hiện kháng vaccine Covid-19.

Cơ quan y tế công cộng độc lập HAS đã thông báo “cho phép sử dụng Evusheld cho những bệnh nhân có nguy cơ rất cao mắc Covid-19 với triệu chứng nghiêm trọng”.

Evusheld là sản phẩm của công ty dược phẩm AstraZeneca, trong tuần này đã nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, Pháp mới chỉ chấp thuận việc sử dụng sản phẩm này cho người lớn.

