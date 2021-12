Tăng cường phối hợp, ngăn biến thể mới xâm nhập

Theo TS Kidong Park, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, trong những ngày tới, WHO sẽ tổ chức họp để điều phối và sắp xếp các nghiên cứu toàn cầu về vấn đề biến thể Omicron. Về mức độ nghiêm trọng của bệnh, hiện tại vẫn chưa rõ liệu nhiễm Omicron có gây ra bệnh nặng hơn so với nhiễm các biến thể khác. Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở Nam Phi, nhưng điều này có thể là do tổng số người bị nhiễm bệnh ngày càng tăng, chứ không phải là kết quả của nhiễm chủng Omicron. Về hiệu quả của vaccine, WHO đang làm việc với các đối tác kỹ thuật để hiểu tác động tiềm tàng của biến thể này đối với các biện pháp ứng phó hiện có.