Đỗ Như Ý khai nhận các bọc trà và những viên nén trong các bọc nilông được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam là ma túy.

Đỗ Như ý và tang vật tại cơ quan công an – Ảnh: V.Đ.

Sáng 3-6, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Như Ý, 28 tuổi, ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

“Bước đầu xác định nghi phạm khai nhận vận chuyển thuê về TP.HCM để lấy tiền công” – một cán bộ Phòng Cảnh sát ma túy cho biết.

Khoảng 4h sáng 2-6, tổ công tác thuộc lực lượng Công an huyện An Phú và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phát hiện có nhóm người đi xe ôm nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam ở khu vực tổ 5, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trong balo của Đỗ Như Ý đang mang trên người có 3 gói trà màu xanh bên trong có chứa tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 3kg nghi là ma túy đá và 40 bọc nilông bên trong chứa 2.980 viên nén nhiều màu. Tổng trọng lượng gần 4kg.

Tại cơ quan công an, Ý khai nhận chất tinh thể màu trắng trong các bịch trà và những viên nén trong các bọc nilông trên là ma túy.

Với số ma túy này, Ý nói nhận vận chuyển thuê từ Campuchia về TP.HCM để nhận tiền công 500 USD. Khi vừa vận chuyển từ Campuchia qua đò vào Việt Nam thì bị Công an huyện An Phú phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra.

Theo BỬU ĐẤU – TIẾN VŨ