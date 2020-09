Dù là công ty sản xuất vật tư y tế nhưng lại không trình được giấy chứng nhận do ngành chức năng cấp và đang chứa 248.000 găng tay y tế không nhãn mác, nguồn gốc.

Nơi phát hiện 248.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ – Ảnh: AN LONG

Ngày 9-9, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm giữ 248.000 găng tay y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Công ty cổ phần sản xuất vật tư y tế Super Atibacte Mask (Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An).

Tất cả găng tay y tế đều không có nhãn mác, được phát hiện khi Phòng cảnh sát kinh tế phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An kiểm tra đột xuất công ty trên.

Người đại diện của công ty có mặt thừa nhận cơ sở này chỉ sản xuất khẩu trang y tế và mua lại của các đơn vị khác đưa về kinh doanh.

Đặc biệt, dù là cơ sở sản xuất thiết bị y tế nhưng người đại diện không trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế do ngành y tế cấp.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ việc.

Theo AN LONG