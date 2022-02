Tách Luật giao thông đường bộ 2008 thành hai luật chuyên biệt là cần thiết

Toàn cảnh hội thảo – Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 10-2, Bộ Công an tổ chức hội thảo “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ” và “Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Với sự tham gia của gần 150 nhà khoa học, thực tiễn, chuyên gia pháp lý trong và ngoài ngành công an, hội thảo nhằm làm rõ các vấn đề lý luận, đánh giá thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian qua. Qua đó, đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian tới.

Tại hội thảo, các đại biểu trong và ngoài ngành công an đều thống nhất cao về sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật theo hướng tách Luật giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật đường bộ và Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo các đại biểu, việc không phân định rõ cơ quan, tổ chức chủ trì đối với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ dẫn đến tình trạng chồng chéo và chia cắt khi thực hiện.

Nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Luật giao thông đường bộ năm 2008 chưa đầy đủ, toàn diện và một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn, không theo kịp xu hướng chung của thế giới…

Cụ thể, đại tá Đỗ Thanh Bình – phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông – cho hay năm 2001, Quốc hội thông qua Luật giao thông đường bộ, năm 2008 thông qua luật thay thế, tiếp tục điều chỉnh 3 lĩnh vực khác nhau là an toàn giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ.

Tuy nhiên, theo đại tá Bình, thời điểm ban hành luật trong bối cảnh giao thông nước ta chủ yếu là môtô, xe máy, hệ thống hạ tầng giao thông còn hạn chế.

“Sau 20 năm kể từ khi thực hiện Luật giao thông đường bộ năm 2001 và sau hơn 13 năm thực hiện Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế, không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Do thực tiễn đã có nhiều vận động, thay đổi, đòi hỏi khách quan phải ban hành những đạo luật mới thay thế, điều chỉnh từng lĩnh vực về hạ tầng, vận tải và trật tự, an toàn giao thông”, đại tá Bình nói.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, trình bày ý kiến tại hội thảo – Ảnh: DANH TRỌNG

Cũng theo phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, các quy phạm pháp luật, điều khoản, chương, mục của Luật giao thông đường bộ năm 2008 hoặc chỉ phù hợp áp dụng cho lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hoặc chỉ phù hợp áp dụng cho lĩnh vực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ…

“Từ những lý do trên cho thấy nếu tiếp tục kết cấu trong Luật giao thông đường bộ năm 2008 như hiện nay thì không thể quy định đầy đủ, rõ ràng và khó có sự liên kết chặt chẽ giữa các nội dung, chế định của từng lĩnh vực.

Việc tách Luật giao thông đường bộ 2008 thành hai đạo luật chuyên biệt sẽ mang lại lợi ích lớn cho Nhà nước và người dân”, đại tá Bình nói.

Cùng quan điểm, trung tướng Nguyễn Minh Đức, phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, cho rằng Luật giao thông đường bộ năm 2008 không quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật trự, an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán, đồng bộ.

“Ai là người chịu trách nhiệm đối với kết cấu hạ tầng, các vụ án tham nhũng trong xây dựng cao tốc, bớt xén quá trình xây dựng đường gây ra hậu quả nghiêm trọng cũng vậy. Việc tồn tại các điểm đen giao thông, vậy tại sao có điểm đen, ai giải quyết.

Đặc biệt, việc lái xe gây tai nạn liên tục, có trạng thái tâm thần, vẫn được cấp bằng, đổi bằng, thậm chí sử dụng bằng giả vẫn qua mắt lực lượng chức năng nhiều năm. Câu hỏi ai chịu trách nhiệm đang là băn khoăn của các đại biểu Quốc hội”, trung tướng Đức nêu.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh, việc tách luật đến nay không cần bàn cãi nữa, nhưng điều quan trọng là việc thực hiện tách luật phải được tiến hành chặt chẽ. Khi tách phải chuẩn nhất, không bị trùng.

Từ góc nhìn quản lý báo chí truyền thông, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và tuyên truyền, cho hay sau 13 năm thực hiện Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã phát sinh nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập như quá tải phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố lớn, tai nạn, ùn tắc giao thông, ngang nhiên vi phạm, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến.

Điều đó cho thấy Luật giao thông đường bộ năm 2008 không còn phù hợp với thực tiễn đã vận động, thay đổi.

“Tách Luật giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật đường bộ là yêu cầu khách quan, từ đó góp phần giải quyết các vấn đề trong thực tiễn nêu trên”, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Việc tách Luật giao thông đường bộ sẽ thuận lợi hơn trong việc xác định cơ sở hạ tầng và các điều kiện cần thiết khác trong việc đáp ứng quyền đi lại của công dân, trách nhiệm của công dân trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ…

theo Danh Trọng

https://tuoitre.vn/can-thiet-tach-luat-giao-thong-duong-bo-2008-thanh-hai-luat-chuyen-biet-2022021011433499.htm