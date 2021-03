Là cuộc so tài giữa tân binh và cựu vương, xét về mặt lực lượng thì Topenland Bình Định có phần trội hơn so với Becamex Bình Dương, nhưng khách lại có nhiều kinh nghiệm hơn, nhất là sự kết dính giữa các vị trí do đã đá chung với nhau từ nhiều năm.