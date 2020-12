Chiều 20-12, SV-League 2020 đã diễn ra trận bán kết 2 giữa Đại học Nông Lâm và Đại học Bách Khoa tại sân Dĩ An, Bình Dương. Đội bóng của bầu Đức đã giành chiến thắng 1-0 để gặp Đại học Cần Thơ của bầu Hải ở chung kết SV-League 2020.

Cuộc so tài giữa Đại học Nông Lâm và Đại học Bách Khoa diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội chơi đôi công và tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh. Dù bị đánh giá thấp hơn so với Đại học Nông Lâm nhưng Đại học Bách Khoa triển khai bóng tấn công mạch lạc và bài bản ở hai biên. Thậm chí, đội bóng của HLV Huỳnh Hồng Sơn còn nhỉnh hơn về thế trận so với Đại học Nông Lâm.

Trong khi đó, đội bóng của bầu Đức phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cầm trịch và điều phối bóng của đội trưởng Tuấn Thanh. Chính cầu thủ số 21 này cũng là người có đường chuyền vượt tuyến mang đến cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1. Tuấn Thanh phất bóng nhanh từ giữa sân đến vị trí của Phi Long. Tiền đạo của Đại học Nông Lâm xử lý bóng khéo léo và tung ra cú dứt điểm hóc hiểm, tưởng chừng bàn thắng đã được ghi thì một cầu thủ khác của Đại học Nông Lâm chạm chân ngay sát vạch vôi trước khi bóng vào lưới. Bàn thắng của Đại Nông Lâm đã không được công nhận do lỗi việt vị.

ĐH Nông Lâm (phải) chơi khá hay ở trận bán kết gặp ĐH Bách Khoa chiều ngày 20-12. Sau bàn thắng bị từ chối đáng tiếc, Đại học Nông Lâm càng đá càng hay với nhiều pha phối hợp đẹp mắt. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho Đại học Bách Khoa. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Đại học Nông Lâm đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Quốc Thắng ở phút 52. Cầu thủ mang áo số 14 đã có pha dứt điểm tung lưới Đại học Bách Khoa sau tình huống đá phạt góc ở cánh phải.

Sau bàn thắng mở tỷ số, Đại học Nông Lâm còn có thêm 2 cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, đội bóng của bầu Đức đã không thể có bàn thắng thứ 2. Dù vậy, bàn thắng của Quốc Thắng (số 14) đã giúp cho Đại học Nông Lâm vào chung kết SV-Leage 2020.

Nỗ lực của ĐH Bách Khoa (áo trắng) là chưa đủ… Chia sẻ về việc để vụt mất cơ hội vào chung kết, HLV Huỳnh Hồng Sơn của Đại học Bách Khoa cho biết: “Tôi tiếc nuối về trận thua này. Hai đội đều có cơ hội nên bên nào tận dụng tốt thì giành chiến thắng”. “Ở sân chơi sinh viên, tôi nghĩ trình độ các đội không chênh lệch nhau. Do đó, chúng tôi chọn lối chơi tấn công, bóng đá đẹp là để cống hiến cho khán giả”, cựu danh thủ Cảng Sài Gòn lý giải về việc chọn cách tấn công trước Đại học Nông Lâm.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Tuấn (Đại học Nông Lâm) bày tỏ niềm vui: “Tôi sự thực rất vui khi các học trò thực hiện đúng đấu pháp của ban huấn luyện đề ra. Trận đấu này rất khó khăn và tôi muốn các học trò đá áp sát để không cho đối thủ có cơ hội triển khai các pha bóng tấn công ở hai biên. Thế nên, tôi vui vì cả trận đấu thì các học trò thực hiện đúng đấu pháp. Tôi chúc mừng các học trò đã có trận đấu hay và đầy cống hiến”.

Nhóm CĐV của đội ĐH Nông Lâm TPHCM. Như vậy, SV-League 2020 đã xác định được hai đội vào chung kết tranh chức vô địch là Đại học Cần Thơ của bầu Hải và Đại học Nông Lâm của bầu Đức. Trận tranh hạng Ba là cuộc tái ngộ giữa hai đội ở bảng A là Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Bách Khoa. Cả hai trận đấu cuối của SV-League 2020 đều được diễn ra trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 25-12. Theo CAO TƯỜNG

