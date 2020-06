Có thêm tin vui về sức khỏe bệnh nhân 91 phi công người Anh, hi vọng sống rõ ràng hơn khi phổi bệnh nhân cải thiện thêm, sức cơ tăng, bệnh nhân được nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ.

Nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy săn sóc bệnh nhân 91 – phi công người Anh – Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo thông báo mới nhất của Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo chống dịch quốc gia, bệnh nhân phi công người Anh hiện tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng (chi trên tăng 3/5, chi dưới 1/5), cơ hoành phải bắt đầu hoạt động yếu (lần hội chẩn 3 miền 4 ngày trước, cơ này bị liệt).

Về phổi, oxy phổi của bệnh nhân cải thiện thêm, thông khí phổi chưa tăng nhiều có thể do cơ hô hấp còn yếu và do hội chứng cai thuốc an thần và opiod. Để duy trì oxy máu, lưu lượng máu ECMO hiện là 3,7 lít/phút nhưng đang giảm dần số oxy vào máy ECMO còn 2,5 lít/phút và nồng độ oxy vào máy còn 50%.

Về chức năng thận, bệnh nhân đã ngưng lọc máu từ 27-5, chức năng thận được nhận xét là khá hơn. Do bệnh nhân viêm phổi do chủng vi khuẩn khó điều trị, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đổi kháng sinh theo ý kiến từ cuộc hội chẩn 3 miền, đồng thời nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ và đường tĩnh mạch, vật lý trị liệu ngày 2 lần.

Ngày 1-6 cũng là ngày thứ 46 Bộ Y tế cho biết không ghi nhận thêm bệnh nhân COVID-19 mới trong cộng đồng.

Trong số 328 bệnh nhân từ đầu mùa dịch, có 279 người đã bình phục, 49 người đang điều trị nhưng chỉ có 20 người còn dương tính (chiếm 6%/tổng số bệnh nhân), số còn lại đã âm tính 1-2 lần và sẽ được công bố khỏi bệnh trong vài ngày tới.

Theo LAN ANH