Sợi thông minh biến đổi hình dạng

Loại sợi dệt này có khả năng co giãn theo cách giống như sợi cơ của con người, có thể được sử dụng trong sản phẩm dệt may ôm khít người, hỗ trợ người mặc di chuyển. Những bệnh nhân tuần hoàn máu kém, mặc quần áo được làm từ sợi dệt thông minh sẽ được hỗ trợ bằng cách tạo sức ép thích hợp lên các mạch máu, giúp lưu thông máu. Vật liệu thông minh này còn cung cấp một giải pháp thay thế các công nghệ hỗ trợ chuyển động hiện có, chẳng hạn như bộ quần áo robot cứng nhắc. Ngoài ra, vật liệu sợi dệt trên có thể được sử dụng để phát triển bộ xương ngoài mềm dẻo giúp người khuyết tật đi lại hoặc nâng cao hiệu suất hoạt động của người bình thường. Giáo sư Nigel Lovell của UNSW cho biết vật liệu này cũng có tiềm năng được sử dụng để tạo ra “robot mềm” có thể hoạt động trong không gian bó hẹp, thay đổi hình dạng và thực hiện chức năng nâng đỡ như giải cứu người khỏi các tòa nhà bị sập hoặc môi trường nguy hiểm khác. Trong các thí nghiệm của nhóm nghiên cứu, robot sử dụng loại vải dệt này có thể nâng các vật thể có trọng lượng gấp 346 lần so với trọng lượng của nó.

CHI HẠNH

https://www.sggp.org.vn/soi-thong-minh-bien-doi-hinh-dang-827371.html