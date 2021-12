'Siêu công trình' thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé vận hành tạm trong 2 năm

Cống Cái Bé với 11 cửa van “siêu khủng” chuẩn bị vận hành ngăn mặn mùa khô năm nay – Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngày 21-12, Ban quản lý đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi 10 (chủ đầu tư) cho biết Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành quy trình vận hành tạm thời hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé (thuộc địa bàn 2 huyện An Biên và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Nguyên tắc vận hành công trình này là thống nhất trong toàn hệ thống, không chia cắt theo địa giới hành chính; bảo đảm an toàn cho công trình, an toàn cho người và tài sản trong khu vực, hài hòa lợi ích giữa các nhu cầu sử dụng nước, phát huy hiệu quả khai thác tổng hợp, phục vụ đa mục tiêu của công trình thủy lợi.

Việc vận hành không làm thay đổi nguồn nước của các hệ sinh thái hiện tại (ngọt, mặn – lợ, ngọt – lợ luân phiên); không để xảy ra tranh chấp về nguồn nước, cũng như hạn chế tác động bất lợi đến các vùng liên quan; không vượt quá các chỉ tiêu thiết kế công trình và năng lực thực tế của hệ thống.

Thời gian vận hành công trình chia làm 2 mùa: mùa khô tính từ đầu tháng 12 đến hết tháng 4 năm sau; mùa mưa tính từ tháng 5 đến tháng 11. Quy trình vận hành tạm thời nêu trên sẽ được vận hành thử nghiệm trong 2 năm, sau đó sẽ được xem xét sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình vận hành chính thức.

Cống Cái Bé (bên phải) và cống Cái Lớn nhìn từ trên cao – Ảnh: CHÍ QUỐC

Cũng theo quyết định nêu trên, nhiệm vụ của siêu công trình Cái Lớn – Cái Bé là kiểm soát nguồn nước (mặn, ngọt, lợ), tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn – lợ, ngọt – lợ luân phiên) cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên 384.120ha.

Ngoài ra, công trình này còn kết hợp với tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình phòng, chống thiên tai, nước biển dâng do bão, giảm ngập lụt, úng do lún, sụt đất; giảm thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô cho các mô hình sản xuất trong vùng. Đặc biệt, công trình này còn kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực.