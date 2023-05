SEA Games 32: Lấp lánh những ngôi sao trẻ

Xuân Thiện hứa hẹn sẽ thay thế được lứa đàn anh – Ảnh: NAM TRẦN

Tương lai là của Nguyễn Thúy Hiền

Thúy Hiền được giới bơi lội khu vực đánh giá cao – Ảnh: HỮU TẤN

Chờ màn bứt tốc của Nhi Yến ở cự ly 100m nữ

9h sáng 12-5, Trần Thị Nhi Yến sẽ bước vào vòng loại nội dung chạy 100m nữ SEA Games 32. Đây là nội dung thứ hai Nhi Yến tham dự tại SEA Games 32. Trước đó, cô đã xuất sắc giành huy chương bạc cự ly 200m vào ngày 8-5 với thành tích 23 giây 54.

Lần đầu tham dự SEA Games, Nhi Yến chỉ xếp sau VĐV giành huy chương vàng là Shanti Veronica (Singapore, 22 giây 69). Thành tích này vượt quá mong đợi của Nhi Yến và HLV Thanh Hương.

Nhi Yến vẫn còn nội dung 100m để kỳ vọng – Ảnh: NAM TRẦN

Dàn “nam thần” thế hệ mới

Đó là những màn trình diễn của các ngôi sao măng non, những người hứa hẹn sẽ là “chàng trai vàng, cô gái vàng” trong tương lai.Ở tuổi 14, Thúy Hiền là vận động viên nhỏ tuổi nhất trong đội bơi Việt Nam. Cô cũng là người giành huy chương nhỏ tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 (tính đến lúc này). Hôm 8-5, Hiền xuất sắc giành huy chương đồng nội dung 100m tự do nữ với thành tích 56,42 giây, chỉ kém hơn Quah Ting Wen (55,83 giây) của Singapore và Jasmine Alkhaldi (56,12 giây) của Philippines. Đây là hai tượng đài bơi lội của khu vực, đã cạnh tranh với nhau hơn một thập niên qua. Hiện tại, do đều đã chạm ngưỡng 30 tuổi nên đây hoàn toàn có thể là kỳ SEA Games cuối cùng của cả hai. 2 năm nữa, Thúy Hiền có thể mơ đến chuyện giành vàng ở SEA Games. Ở tuổi 14, Thúy Hiền còn nhiều tiềm năng phát triển. Ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Hiền bơi 100m tự do trong 57,37 giây và xếp sau đàn chị Ánh Viên. Đến SEA Games 32, cô đã có tiến bộ đáng kể. Quah Ting Wen tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Thúy Hiền bước đi bên cạnh mình. Cô chị cả nhà họ Quah từng giành đến 26 huy chương vàng SEA Games. Trong đó, huy chương vàng đầu tiên cô đạt được là ở SEA Games 2007, khi mới 15 tuổi. “Cô bé này (Thúy Hiền – PV) sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Từ 14 đến 17 tuổi, các kình ngư mới hoàn thiện những chỉ số cơ bản. Chỉ cần tập luyện như hiện tại, sau 2 năm nữa, cô bé cũng đủ sức cạnh tranh huy chương vàng”, Quah nói. Vì còn quá nhỏ tuổi, Thúy Hiền được ban huấn luyện và đồng đội đặc biệt bảo bọc. Thông tin về Hiền không được cung cấp nhiều và cũng hạn chế trả lời phỏng vấn. “Nếu là tôi, tôi cũng không muốn cô vận động viên nhỏ tuổi như vậy bị xao nhãng. Hãy để cô bé được tập trung vào bơi lội. Cô ấy sẽ là một siêu sao trong tương lai”, HLV Richard Piper của Indonesia nói. Ngoài HCĐ ở nội dung 100m tự do, Thúy Hiền còn vào chung kết thêm hai nội dung ở SEA Games 32. Sau một thập niên mãn nhãn với Ánh Viên, giờ đây người hâm mộ Việt Nam lại có thể chờ đợi vào một “tiểu tiên cá” trên đường đua xanh.Là một trong những VĐV trẻ được chờ đợi nhất tại SEA Games 32 của thể thao Việt Nam, nhưng cách đây 5 tháng vẫn chưa ai biết đến Nhi Yến. Năm nay 18 tuổi, Nhi Yến đang là học sinh lớp 12. Tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Nhi Yến đã gây bất ngờ lớn khi giành huy chương vàng chạy 100m với thời gian 11 giây 75. Tại Cúp điền kinh tốc độ TP.HCM diễn ra đầu năm 2023, Nhi Yến cũng giành huy chương vàng với thành tích 11 giây 82. Ngay sau khi ra mắt tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Nhi Yến đã được kỳ vọng sẽ là “nữ hoàng tốc độ” tiếp theo của điền kinh Việt Nam. Điều này khiến giới chuyên môn và điền kinh Việt Nam như mở cờ trong bụng. Theo đuổi sự nghiệp điền kinh chuyên nghiệp chưa đầy một năm, Nhi Yến được Long An đưa lên TP.HCM “tầm sư học đạo” nơi HLV Nguyễn Thị Thanh Hương (thầy của VĐV Lê Tú Chinh). SEA Games 32 là lần đầu tiên cô tham dự đại hội, và cũng là lần đầu tiên cô được ra nước ngoài. Trả lờisau khi giành huy chương bạc cự ly 200m, Nhi Yến cho biết mục tiêu của cô là vươn lên bục cao nhất tại SEA Games.Tại SEA Games 32, thể dục dụng cụ (TDDC) với 4 huy chương vàng đã vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu là từ 2 – 3 huy chương vàng. Trong số những người đã mang về vinh quang, có hai cái tên vẫn còn trẻ là Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong (21 tuổi). Với Xuân Thiện, đây là lần thứ hai liên tiếp anh giành huy chương vàng SEA Games ở nội dung ngựa tay quay. Còn Khánh Phong đã đòi nợ thành công trước nhà vô địch thế giới Carlos Yulo ở nội dung vòng treo. Cả hai đều là những VĐV tài năng và đầy triển vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam. Ngoài ra, những cái tên gồm Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang cũng đều có những màn trình diễn xuất sắc, giúp mang về huy chương vàng nội dung đồng đội. HLV tuyển thể dục dụng cụ nam Việt Nam Trương Minh Sang cho biết: “Lứa vận động viên trẻ năm nay là lứa được kỳ vọng để sau này thay thế các đàn anh Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng. Tại SEA Games 32, Xuân Thiện và Khánh Phong đều đã giành được huy chương vàng. Không chỉ thi đấu tốt, họ còn thể hiện được mình trong quá trình tập luyện”. Dù được đánh giá rất cao, nhưng để ngay lập tức thay thế Phương Thành và Thanh Tùng không phải chuyện đơn giản. HLV Trương Minh Sang nhận xét: “Để lứa này có thể thay thế các đàn anh, cần thời gian mới có thể trả lời được. Trước mắt, họ có một khởi đầu tốt với HCV SEA Games. Trong tương lai, họ còn phải vượt qua nhiều giải đấu ở tầm châu lục và thế giới”. Theo Khương Xuân (tuoitre online) https://tuoitre.vn/sea-games-32-lap-lanh-nhung-ngoi-sao-tre-20230511100812278.htm