Sẽ ra mắt hồi ký và toàn bộ 13 tác phẩm của Mạc Can

Nhà văn Mạc Can trong một lần đến NXB Trẻ – Ảnh: ĐỨC TRUNG

Toàn bộ tác phẩm của “ông già tấm ván phóng dao” vừa được ký tác quyền tiếp tục với NXB Trẻ, và bản thảo hồi ký là một phần quan trọng của hợp đồng.

Với xuất thân độc đáo và sống cuộc đời rong ruổi đầy ấn tượng cũng như cách “bước chân vào làng văn” cũng không giống ai của Mạc Can, thiên hồi ký của ông được ghi chép tỉ mẩn những thăng trầm kiểu “chuyện đời tôi” hẳn được nhiều người chờ đọc.

Cùng dịp này, 13 tác phẩm của Mạc Can được tái ký kết tác quyền. Các truyện ngắn của Mạc Can mang cảm hứng từ một người từng trải nhiều ngóc ngách cuộc đời, với giọng văn Nam Bộ không trau chuốt và không phô diễn kỹ thuật. Cũng như cách ông Mạc Can bước vào làng văn với tác phẩm Tấm ván phóng dao gây sửng sốt đông đảo bạn đọc chính nhờ câu chuyện nhân văn và những tình tiết rất con người mà ông viết như rứt ra từ một phần trải nghiệm của đời mình.

Từ Sài Gòn đến cả dải đất Nam Bộ nói chung, Mạc Can có niềm gắn kết hết sức độc đáo. Ông từng ngậm ngùi thương nhớ cái khoảng trời trung tâm Sài Gòn nơi thương xá Eden tọa lạc mấy chục năm cho đến ngày phải đập bỏ. Và cũng chính Mạc Can tâm sự rằng ông xem những ngôi đình chùa, rạp hát rải rác khắp miền Nam như là “những căn nhà của tôi ở khắp nơi”.

Nhiều người gọi Mạc Can là “nhà văn từ trên trời rơi xuống”, nhưng chính ông và tác phẩm của mình là minh chứng thú vị cho một tình cảnh của nghệ thuật: Khi người nghệ sĩ sống hết lòng với tình yêu nghệ thuật và không ngừng thâu góp vốn sống thì sẽ đến một ngày, câu chữ tự bật ra, văn tự thành tác phẩm.

Bên cạnh Mạc Can có 7 tác phẩm của tác giả là nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu cũng được ký tác quyền tiếp tục để tái bản. Bảy đầu sách này là tiêu biểu trong sự nghiệp trước tác của Nguyễn Văn Hầu, thuộc lĩnh vực văn hóa, lịch sử và văn học.

Theo LAM ĐIỀN