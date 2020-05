Sáng 27-5, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xác nhận đã tạm giữ tài xế say xỉn lái ôtô hất một chiến sĩ công an lên nắp capô chạy 3km mới dừng lại.

Sau khi truy đuổi khoảng 3km, người dân và lực lượng chức năng mới dừng được ôtô – Ảnh: CTV Trung tá Lê Hồng Anh, đội trưởng đội CSGT Công an huyện Hương Sơn, cho biết tối 26-5, đội CSGT này làm nhiệm vụ trên quốc lộ 8 đoạn qua ngã tư thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Khi lực lượng chức năng ra hiệu dừng để kiểm tra thì tài xế Trần Trọng Phi (33 tuổi, trú ở xã Sơn Bằng, Hương Sơn) không chấp hành yêu cầu mà đóng cửa cố thủ trên xe. Khoảng 10 phút sau, tài xế Phi bất ngờ nhấn ga, lái xe tông thẳng vào thượng úy Nguyễn Hà Sơn, hất anh lên nắp capô. “Bất chấp thượng úy Sơn ôm cần gạt nước để không bị rơi xuống, tài xế vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy tốc độ cao”, trung tá Anh kể. Theo trung tá Anh, tài xế này lái xe bỏ chạy được khoảng 3km, khi xe đến địa bàn xã Sơn Tiến (Hương Sơn) thì bị lực lượng chức năng và người dân đuổi kịp, dừng xe lại. Chiến sĩ Sơn chỉ bị thương nhẹ. Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế Phi hơn 0,2mg/lít khí thở. Theo VĂN ĐỊNH https://tuoitre.vn/say-xin-tai-xe-lai-xe-tong-thang-va-hat-chien-si-cong-an-len-nap-ca-po-chay-3km-20200527082338162.htm

