Sau 8-8, 'cắt' vắc xin của tỉnh chậm tiêm: phải kỷ luật người có trách nhiệm chứ không lẽ 'phạt' dân

Tiêm vắc xin cho người dân quận 1, TP.HCM – Ảnh: TỰ TRUNG

Bà Dương Thị Hồng, trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia, cho biết với tình hình dịch ở các tỉnh phía Nam, các tỉnh phía Bắc đang nhường vắc xin cho khu vực phía Nam, có vắc xin về lại cấp hết ngay đến các tỉnh thành.

Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo liên hệ ngay với các đơn vị trên để tiếp nhận, vận chuyển vắc xin về địa phương theo quyết định phân bổ vắc xin từ đợt 8 đến 13 của Bộ Y tế trước ngày 8-8. Hiện có đến 15/19 tỉnh thành phía Nam (khu vực đang giãn cách) còn để vắc xin tại kho của các viện mà chưa đến nhận theo phân bổ. Nếu sau ngày 8-8 không đến nhận vắc xin, Bộ Y tế sẽ điều chuyển vắc xin cho đơn vị khác và xem xét việc phân bổ trong các đợt tiếp theo. Với các vắc xin có yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà đơn vị chưa bố trí ngay được trang thiết bị phù hợp, phải phối hợp Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để nhận vắc xin đúng thời điểm, không để phải hủy vắc xin do bảo quản không đúng. Sau khi tiếp nhận vắc xin phải khẩn trương tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn.Về lý do tiêm chậm, có lý do nêu ra là do các tỉnh thành còn đang giãn cách xã hội, tuy nhiên TP.HCM cũng đang giãn cách xã hội vẫn triển khai tiêm khá nhanh trong những ngày gần đây. Một chuyên gia về tiêm chủng cho biết để vắc xin về đến các đơn vị tiêm phải qua kiểm định, vận chuyển về kho của địa phương, rồi địa phương xây dựng kế hoạch tiêm rồi mới triển khai… những công đoạn đó góp phần khiến tiêm chủng chậm. “Nếu tiêm chậm phải kỷ luật người có trách nhiệm tổ chức tiêm chủng, còn điều chuyển vắc xin chẳng lẽ lại là phạt người dân, vì dân phải có quyền được tiêm chủng” – chuyên gia này chia sẻ.