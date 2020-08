Sáng nay 28-8, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, trong khi đó nhiều bệnh viện vừa được kiểm tra cho thấy không đảm bảo an toàn trong dịch COVID-19.

Em bé 8 tuổi (bìa trái) vừa được công bố khỏi bệnh ngày 27-8 – Ảnh: Bộ Y tế

Theo đó, Bộ Y tế cho biết sáng nay 28-8 không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, số bệnh nhân cả nước đang dừng ở 1.036 ca, riêng giai đoạn từ 25-7 là 688 ca mắc, trong đó có 548 ca liên quan đến ổ dịch ở Đà Nẵng.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi đã tăng lên 637 người, ngoài ra 137 bệnh nhân đã có từ 1-3 xét nghiệm âm tính. Tại Đà Nẵng, hiện các bác sĩ từ Hà Nội, TP.HCM đến hỗ trợ đã được rút về dần, nhưng vẫn còn đội của Bệnh viện Bạch Mai và Chợ Rẫy ở lại hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng.

Tối 27-8, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đã có văn bản cho biết vừa qua bộ tổ chức 5 đoàn kiểm tra bộ tiêu chí bệnh viện an toàn. Kết quả sơ bộ của đoàn số 1 kiểm tra tại Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh cho thấy có 3 bệnh viện xếp loại an toàn ở mức thấp, 1 bệnh viện xếp loại chưa an toàn trong dịch COVID-19.

Sở Y tế Hà Nội cũng vừa tạm dừng hoạt động của 3 bệnh viện được đánh giá là chưa an toàn.

Bộ Y tế yêu cầu ban giám đốc các bệnh viện: đa khoa Bắc Ninh, Hà Nam, Phổi Hà Nội, Thận Hà Nội, Đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh kiểm điểm, rút kinh nghiệm về phòng chống dịch; phê bình trưởng khoa khám bệnh và trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, giao ban giám đốc xem xét tạm đình chỉ trưởng khoa để khắc phục, cải tiến các hoạt động chống dịch.

Bộ Y tế cũng phê bình công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện này do khoảng cách giữa các giường bệnh không đảm bảo, sắp xếp người bệnh nam và nữ không hợp lý, đồng thời giao Sở Y tế Bắc Ninh tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân mới tại Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc để khắc phục toàn diện các nội dung chưa đạt yêu cầu.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cục trưởng Lương Ngọc Khuê cho biết qua kiểm tra cho thấy nhiều bệnh viện còn lơ là, chưa đạt yêu cầu trong phân luồng bệnh nhân, dễ để xảy ra lây nhiễm dẫn đến phong tỏa bệnh viện, nguy cơ thiếu cơ sở điều trị nếu dịch bùng phát rộng.

Hiện cơ sở y tế, đặc biệt là các khoa thận nhân tạo, hồi sức tích cực là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt do nguy cơ khó lường nếu để xảy ra lây lan COVID-19.

Trong số các bệnh viện bị phê bình có Bệnh viện Thận Hà Nội, nơi từng có bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn trước của dịch và từng bị phong tỏa một phần.