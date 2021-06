Sáng 25-6: 57/91 ca COVID-19 ở TP.HCM, gần 3 triệu người đã được tiêm vắc xin

Bản tin 6h ngày 25-6 có 91 ca mắc mới (BN14233-14323), gồm 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, 79 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (57), Bình Dương (10), Bình Thuận (5), Gia Lai (2), Quảng Ninh (1), Bắc Giang (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Hải Phòng (1).

Trong đó 60 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 19 ca đang được điều tra dịch tễ.

Tính đến 6h ngày 25-6, Việt Nam có tổng cộng 12.585 ca ghi nhận trong nước và 1.738 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay: 11.015 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số ca điều trị khỏi từ đầu mùa dịch là 5.759 ca.

Có 14 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

79 ca ghi nhận trong nước

Quảng Ninh: ca bệnh BN14245: nam, 24 tuổi, địa chỉ tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; liên quan đến BN13949. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

Bắc Giang: ca bệnh BN14246: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; đang điều tra dịch tễ.

Gia Lai: ca bệnh BN14247-BN14248: có tiền sử đi về tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Khánh Hòa: ca bệnh BN14249: nam, 7 tuổi, địa chỉ tại TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; là F1 của BN13949. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.