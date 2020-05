Nguồn tin độc quyền của Reuters cho biết một báo cáo nội bộ trình lên cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc cảnh báo việc dư luận chống nước này trên toàn thế giới đang tăng mạnh sau đại dịch COVID-19.

Một phụ nữ đeo khẩu trang đi qua con phố ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, cạnh đó có hình ảnh nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình được phóng in trang trọng trên một bức tường – Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, báo cáo được cho của Viện Quan hệ quốc tế đương đại Trung Quốc (CICIR) cảnh báo Bắc Kinh đang đối mặt với làn sóng thù địch gia tăng từ bên ngoài sau đại dịch COVID-19, và có thể đẩy quan hệ Mỹ – Trung tới tình huống xung đột quân sự.

Nguồn tin của Reuters cho biết báo cáo nội bộ này đã được Bộ Công an Trung Quốc nộp lên các nhà lãnh đạo cấp cao nhất, trong đó có Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Báo cáo kết luận dư luận chống Trung Quốc trên toàn cầu đang tăng lên mức cao nhất kể từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989, theo các nguồn tin của Reuters.

Theo đó, Bắc Kinh đang đối mặt với làn sóng phản đối do Mỹ dẫn đầu kể từ sau đại dịch và cần được chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là có thể xảy ra xung đột quân sự giữa hai nước.

Do tính chất nhạy cảm của vấn đề, Reuters không nêu danh tính các nguồn tin.

Theo Reuters, báo cáo nội bộ này do CICIR soạn. Đây là một tổ chức nghiên cứu có quan hệ mật thiết với Bộ An ninh quốc gia (gọi tắt Bộ Quốc an) của Trung Quốc.

Reuters thừa nhận họ chưa được xem tận mắt bản báo cáo, nhưng cho biết nội dung của nó do những người đã nắm trực tiếp các thông tin từ đó cung cấp.

“Tôi không có thông tin liên quan (về vấn đề này – PV)”, văn phòng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời yêu cầu phản hồi thông tin về báo cáo nói trên của Hãng tin Reuters.

Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc không cung cấp thông tin liên lạc công khai và Reuters không thể liên hệ để yêu cầu phản hồi thông tin.

CICIR là một tổ chức nghiên cứu thuộc quản lý của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc. Tổ chức này thành lập năm 1965, là một trong những viện nghiên cứu dân sự về các vấn đề quốc tế lớn nhất, lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc.

Theo Reuters, đây cũng là tổ chức cố vấn cho Chính phủ Trung Quốc về các chính sách an ninh và đối ngoại. Tổ chức này hiện chưa phản hồi Reuters về những nội dung báo cáo nội bộ.

Theo D. KIM THOA