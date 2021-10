Ra mắt Trung tâm An toàn Google dành cho người Việt

Theo đó, chương trình “An toàn hơn cùng Google” xây dựng nền tảng kiến thức cơ bản và nâng cao nhận thức người dùng internet bằng cách cung cấp những báo cáo về an toàn thông tin, kiến thức bảo vệ bản thân trên môi trường mạng. Còn Trung tâm An toàn Google là nơi chia sẻ các thông tin an toàn bảo mật và riêng tư của nhóm sản phẩm đa dạng của Google, từ Gmail, Google Meet, Google tìm kiếm, trình duyệt Chrome, bản đồ Maps đến YouTube và Android, tổng hợp cách Google thực hiện để giữ thông tin cá nhân người dùng riêng tư và an toàn, đồng thời cung cấp cho họ quyền kiểm soát. Ngoài ra, để giúp các gia đình quản lý việc trẻ học và giải trí trên mạng tốt hơn, Trung tâm An toàn Google còn cung cấp tài nguyên để dạy trẻ em về quyền công dân và an toàn kỹ thuật số, công cụ hữu ích giúp xây dựng thói quen lành mạnh khi dùng các thiết bị kỹ thuật số qua mục an toàn cho gia đình. Theo ông Trần Quang Hưng, Giám đốc NCSC, với mong muốn tất cả người Việt đều có thể tiếp cận nguồn kiến thức cơ bản về an toàn thông tin cùng các phương thức đảm bảo an toàn thông tin, NCSC sẽ đồng hành Google để phát triển và hoàn thiện các nội dung cho phù hợp với Việt Nam.

KIM THANH (SGGPO)

https://www.sggp.org.vn/ra-mat-trung-tam-an-toan-google-danh-cho-nguoi-viet-766669.html