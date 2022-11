Qatar rộn tiếng ca chào World Cup 2022

Nhóm nữ sinh đến từ Nepal vui đùa trước sân vận động 974 ở Doha, Qatar – Ảnh: TR.N.

Một quang cảnh choáng ngợp tại sân bay quốc tế Hamad International Airport ở thủ đô Doha hiện ra khi đám đông hàng ngàn khách thập phương hò reo, nhảy múa cùng các DJ, nghệ sĩ và nhạc công xung quanh sảnh lớn có tâm điểm là một chú gấu bông đèn vàng khổng lồ – biểu tượng đặc trưng của sân bay.

Âm điệu nhạc R&B và reggae sôi động từ bản nhạc Hayya Hayya (Better Together – bài ca chính thức của World Cup 2022) vang lên khiến cho ai nấy dù ngái ngủ cỡ nào cũng sáng bừng mắt. Nhìn cảnh huyên náo bất ngờ, chúng tôi cảm thấy tâm trạng ít nhiều phấn khởi hướng đến lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai diễn từ ngày 20-11 tới tại Doha.

Nhưng bất ngờ hơn cả là chuyện thủ tục nhập cảnh… 10 giây thế là xong! Vâng, chỉ 10 giây nếu bạn cho các nhân viên sân bay (có ở mọi nơi và luôn đứng trong tư thế sẵn sàng chỉ dẫn giúp bạn) biết là mình có thẻ Hayya và đến Qatar vì World Cup.

Chúng tôi không phải đến khu vực có nhân viên đóng dấu bình thường mà được chỉ dẫn rẽ ngay sang khu nhập cảnh tự động hóa với hai bước quét trang thông tin hộ chiếu lẫn chụp ảnh đều tự động là ngăn cửa kính mở ra cho bạn chính thức được vào Qatar.

Dĩ nhiên để có 10 giây nhập cảnh tốc độ nhanh đến chóng mặt này, trước khi đến đây bạn phải khai báo rất nhiều thông tin cá nhân và được Chính phủ Qatar chấp nhận cấp thẻ Hayya có định dạng điện tử (mã quét QR trên ứng dụng thiết bị di động) lẫn bản in. Đối với mọi người đi xem World Cup 2022 ở Qatar.

Thẻ Hayya là tấm “bùa hộ mệnh” cực kỳ quan trọng không thể thiếu được, đồng thời nó còn mang đến những quyền lợi như di chuyển miễn phí trên các phương tiện công cộng (xe buýt, tàu điện ngầm) và các ưu đãi khác.

Bên cạnh đường bộ và đường thủy thì sân bay quốc tế Hamad vốn sang trọng và mới mẻ (khánh thành năm 2014, đón 30 triệu khách/năm) chính là cửa ngõ đường không lớn nhất chào đón khoảng 1,2 triệu fan hâm mộ đến Qatar xem bóng đá ở mùa đông này.

Mắt bạn nhìn nơi đâu cũng thấy logo World Cup 2022, hình ảnh vui nhộn của linh vật chính thức La’eeb, câu cổ động “Bây giờ là tất cả” (Now is all), chào mừng, biểu ngữ… liên quan đến World Cup và bóng đá. Màu cờ các quốc gia tham dự vòng chung kết World Cup xuất hiện khắp nơi.

“Chào mừng đến với Qatar, chúng tôi là những tình nguyện viên phục vụ công tác tổ chức từ đầu đến cuối giải đấu. Hãy tận hưởng mùa World Cup tại Qatar bạn nhé!”, anh Leynes Gabriel, tình nguyện viên World Cup, hào hứng nói khi tay bắt mặt mừng với đồng hương Đông Nam Á. Leynes là người Philippines, cho biết anh đến Qatar từ ngày 7-11 và cùng bạn nữ đồng hành làm nhiệm vụ hỗ trợ thông tin cho mọi người đến Qatar mùa World Cup.

Còn khi khách đến hỏi thông tin các phương tiện giao thông vào thủ đô Doha, bà Adriana Desouza, phụ trách quầy thông tin World Cup, hồ hởi hướng dẫn tận tình các chỉ dẫn hữu ích về điểm đến, phương tiện di chuyển, cách đi đến sân vận động… Và gửi tặng miễn phí nhiều cẩm nang gấp gọn ghẽ, chứa thông tin cơ bản cho các tín đồ túc cầu chân ướt chân ráo đến Qatar cũng cảm giác thuận tiện như ở nhà.

“Nơi đây đã sẵn sàng cho một kỳ World Cup thành công”, bà Adriana nói với Tuổi Trẻ. Theo Trung Nghĩa https://tuoitre.vn/qatar-ron-tieng-ca-chao-world-cup-2022-20221115082941752.htm