Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chiến dịch lần này, ai không làm được đứng qua một bên

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; GS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Công tác giãn cách trên địa bàn phức tạp, khó khăn

Trước khi làm việc với lãnh đạo UBND quận 4, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu đã có chuyến thực tế tại Khu cách ly điều trị dã chiến Covid-19 Vân Đồn; thăm Trạm Y tế lưu động phường 4 và một số hộ dân tại 2 hẻm 76, 183 Tôn Thất Thuyết.

Tại buổi làm việc sau đó, báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND quận 4 Lê Văn Chiến cho biết, tính lũy kế đến nay, địa phương hiện có 6.390 trường hợp F0, trong đó, số ca nhiễm mới phát hiện trong khu phong tỏa, khu cách ly là 3.039 người và có 104 điểm, khu vực còn phong toả.

Quận 4 cũng đã thành lập 5 cơ sở cách ly điều trị F0 với trên 1.000 giường; có 1.153 trường hợp F0 khỏi bệnh đã xuất viện về nhà tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ. Đồng thời tổ chức lấy mẫu tầm soát Covid-19 trong cộng đồng 110.069 trường hợp và triển khai tiêm vaccine được 116.760 người dân. Công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế được quận triển khai chu đáo với hàng trăm nghìn phần quà qồm nhu yếu phẩm, hỗ trợ 1 phần kinh phí giúp người dân yên tâm ở nhà chống dịch…

Phó Thủ tướng thăm Khu cách ly điều trị dã chiến Covid-19 Vân Đồn tại trường THCS Vân Đồn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liên quan tới công tác điều trị, truy vết F0 trên địa bàn quận 4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho rằng, công tác giãn cách trên địa bàn quận 4 rất phức tạp, khó khăn nhưng quận đã cơ bản thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch và điều tra truy vết F0. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân mắc Covid-19 của quận so với mật độ dân cư lên tới 3,6% và có tới 298 người tử vong. “Đây là tỷ lệ rất cao so với mặt bằng chung của thành phố”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nêu thực trạng.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu ra khó khăn mà quận 4 đang đối mặt, đó là thiếu về lực lượng y tế để chăm sóc, điều trị người bệnh. Đồng thời đề nghị quận phải tăng cường kiểm soát về mặt an ninh trật tự, tuần tra, kiểm soát chặt tại các hẻm, ngõ nhỏ do mật độ dân cư đông, nhà sát nhà nên việc lây nhiễm chéo rất dễ xảy ra nếu người dân không có ý thức phòng chống dịch. “Lực lượng bộ đội, quân y được Bộ tư lệnh TPHCM tăng cường đã đủ để quận triển khai xuống 13 phường hay chưa? Nếu chưa, quận phải đề xuất ngay với thành phố, quân đội để tháo gỡ nhằm đảm bảo công tác an dân”.

Vấn đề kiểm soát, điều trị F0, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị quận 4 phải tính toán mở thêm khu điều trị, có thể mở thêm khu dã chiến tại khu đất trống của Cảng Sài Gòn, nhằm kéo giãn số F0 đang điều trị tại khu cách ly tập trung điều trị Covid-19 Vân Đồn đang quá tải và đẩy nhanh công tác tiêm chủng vì tỷ lệ mới đạt gần 50% là quá thấp.

Liên quan đến công tác tiêm chủng, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức mong muốn Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ vaccine cho TPHCM để thành phố phân bổ xuống các điểm nóng về Covid-19, trong đó có quận 4.

Giao quân đội chăm sóc, quản lý người lang thang

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị quận 4 phải đảm bảo công tác tuần tra, kiểm soát chặt từng con đường góc phố, đến chăm lo chu đáo cho từng hộ dân; phân phối hàng hoá, nhu yếu phẩm làm sao để tránh không lây nhiễm, đặc biệt tới điểm cuối là các hộ dân. Đồng thời phải đẩy nhanh hơn nữa công tác xét nghiệm diện rộng, quét sạch F0 còn lang thang trong cộng đồng, tiếp đó là có giải pháp điều trị tích cực cho các trường hợp F0 đang điều trị, theo dõi tại nhà.

Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh: “Toàn bộ lực lượng quân đội đã chuẩn bị và luôn sẵn sáng công tác; chính quyền địa phương phải phối hợp nhuần nhuyễn với bộ đội chăm lo chu đáo cho dân, quyết tâm không để ai bị thiếu ăn, thiếu thuốc điều trị”.

Phó Thủ tướng thăm Trạm Y tế lưu động tại phường 4, quận 4. Ảnh: HOÀNG HÙNG Sáng nay trước khi vào làm việc với quận 4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã đi khảo sát một số tuyến đường chính trên địa bàn và nhận thấy vẫn còn số ít người lang thang tá túc nơi gầm cầu, góc phố, đây là các đối tượng có nguy cơ dễ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng. “Đề nghị quận 4 phải làm ngay được việc này, đưa bà con đến nơi ở chu đáo, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho họ”, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói.

Đồng tình, Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng, TPHCM phải chỉ đạo lực lượng công an của quận huyện và TP Thủ Đức trong ngày 23-8 phải tập trung lại toàn bộ số người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn, sau đó, đưa bà con đi xét nghiệm tầm soát Covid-19. Ai dương tính thì đưa đi cách ly điều trị tập trung, người có kết âm tính thì đưa vào doanh trại quân đội để bộ đội chăm sóc cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác tiêm vaccine tại quận 4. Ảnh: HOÀNG HÙNG Gần 3 giờ làm việc với hàng chục kiến nghị, đề xuất từ cơ sở đến bộ ngành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, trong những đợt giãn cách trước, các địa phương cho rằng không đủ nhân lực để khống chế dịch, do đó Trung ương đã tăng cường rất nhiều lực lượng cho đợt giãn cách này. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo quận 4 và 13 phường phải cam kết trong chiến dịch cuối cùng này phải khống chế bằng được dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo và kết luận: “TPHCM đang chống dịch rất phức tạp, do đó tuyệt đối không được để xảy ra chống dịch lúc đầu rất nghiêm, nhưng thời gian sau thì buông lỏng. Cá nhân, tập thể nào thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực thì đứng qua một bên, phải kỷ luật nghiêm để dịch không dây dưa mãi”.

Theo Phó Thủ tướng, muốn vậy phải thực hiện “người cách ly người, nhà cách ly nhà”; tiếp đó chăm lo 100% cho tất cả người dân, người lang thang cơ nhỡ. Đối với người dân không may bị mắc bệnh thì phải kịp thời có y bác sĩ đến ngay để hỗ trợ, tư vấn, thăm khám và điều trị; có 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn được tiêm vaccine Covid-19.

“Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã hứa và khẳng định đến ngày 15-9 cơ bản khống chế được dịch, tôi tin tưởng và đề nghị các đồng chí khi thực hiện phải làm đâu chắc đó”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

QUANG HUY (SGGPO) https://www.sggp.org.vn/pho-thu-tuong-vu-duc-dam-chien-dich-lan-nay-ai-khong-lam-duoc-dung-qua-mot-ben-756132.html