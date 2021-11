Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Các tỉnh ĐBSCL cần đẩy nhanh tiêm vaccine phòng Covid-19, điều trị F0 nhẹ tại nhà

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tăng tốc tiêm vaccine phòng Covid-19, để đạt tỷ lệ bao phủ và tạo miễn dịch cộng đồng.

* Theo báo cáo của lãnh đạo TP Cần Thơ, chỉ trong khoảng nửa tháng gần đây đã ghi nhận hơn 6.000 trường hợp F0, xuất hiện nhiều ổ dịch mới tại các hẻm, khu vực dân cư, đơn vị sản xuất… Hiện thành phố đang điều trị cho 2.691 F0, trong đó có 855 ca triệu chứng trung bình, 333 ca triệu chứng nặng và rất nặng.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ ưu tiên nguồn vaccine cho các tỉnh ĐBSCL, do đó yêu cầu các địa phương phải triển khai tiêm trong thời gian nhanh nhất có thể cho các đối tượng; nếu có khó khăn thì báo cáo Bộ Y tế hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, phải tuyệt đối tuân thủ 5K, nhất là mang khẩu trang, giữ khoảng cách; tránh tâm lý chủ quan khi đã tiêm vaccine. Song song đó, Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế thực hiện chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, thể không triệu chứng. Thực hiện phân tuyến điều trị F0 phù hợp với tình hình, để giảm áp lực điều trị cho các tuyến trên. Ngoài ra, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh; phải sẵn sàng, linh hoạt, có kịch bản ứng phó sát với thực tiễn khi có ca bệnh…Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, khó khăn hiện nay là số lượng ca mắc tăng nhanh trong cộng đồng gây quá tải cho các tầng điều trị; đặc biệt là tầng 3, tầng 2; ngành y tế cũng đã quá tải do thời gian chống dịch kéo dài quá lâu; chiến dịch tiêm vaccine được thực hiện trong thời gian ngắn nên việc cập nhật thông tin đối tượng lên nền tảng tiêm chủng còn khó khăn do thiếu nhân lực. Về phương hướng trong thời gian tới, UBND tỉnh phê duyệt phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục thực hiện cách ly F1 tại nhà, nơi cư trú; rà soát, điều chỉnh hướng dẫn để phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 18-11, Đồng Tháp ghi nhận hơn 15.200 ca mắc Covid-19, có 237 ca tử vong. Số bệnh nhân đang điều trị là 4.152 ca, trong đó có 3.988 ca không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ (chiếm hơn 96%).Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh cho biết, thành phố đã tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 đạt 95%, mũi 2 đạt 38% (người trên 18 tuổi). Với số lượng 500.000 liều vaccine vừa được phân bổ thì Cần Thơ sẽ tiêm phủ mũi 2 đạt khoảng 80%. Lãnh đạo TP Cần Thơ cho biết, với số lượng F0 tăng cao đang gây áp lực lớn đối với các cơ sở y tế, thiếu một số loại thuốc điều trị, trang thiết bị, nhân lực y tế… Theo đó, TP Cần Thơ kiến nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nhân viên y tế cơ sở, chỉ định thuốc kháng đông, kháng viêm, bổ sung thuốc điều trị…Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị TP Cần Thơ cần thực hiện tiêm vaccine cho tất cả những người trên 18 tuổi, không phân biệt độ tuổi, nhóm đối tượng, trước hết ở những nơi có nguy cơ cao. Thành phố cần có giải pháp sớm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong mua sắm thiết bị, vật tư y tế trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực. Đối với việc điều trị F0 tại nhà, Phó Thủ tướng đề nghị TP Cần Thơ cần thiết lập hệ thống theo dõi y tế, kích hoạt mạng lưới “thầy thuốc đồng hành” để thăm khám F0 qua mạng, kết hợp với chăm sóc y tế cơ sở, đảm bảo đến từng người dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, TP Cần Thơ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để dịch lây lan nhanh vượt khả năng điều trị của ngành y tế; khoanh vùng thật gọn, xét nghiệm thật nhanh, ngăn chặn dịch lan rộng tại các ổ dịch.

