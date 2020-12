‘Đã vi phạm làm ngã em nữ sinh rồi còn quay lại đánh người ta bằng ống nước. Dã man không?’, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nói khi đề cập vụ nam thanh niên đánh nữ sinh dã man sau va chạm ở Bình Dương.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá nam thanh niên vi phạm giao thông còn đánh nữ sinh dã man là hành động phi văn hóa trong giao thông – Ảnh: TUẤN PHÙNG

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020 và năm an toàn giao thông năm 2020 vào sáng 9-12, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đề nghị cần phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống và hiện đại trong tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông.

Đồng thời, phó Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh các phương tiện kỹ thuật nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội để tuyên truyền quy định pháp luật, định hướng các giá trị văn hóa giao thông; đấu tranh ngăn ngừa các hiện tượng phi văn hóa trong giao thông.

“Phi văn hóa trong giao thông tôi nói ngay như trường hợp ở Bình Dương một thanh niên vi phạm giao thông còn đánh nữ sinh. Đã vi phạm làm ngã em nữ sinh rồi còn quay lại đánh người ta bằng ống nước. Dã man không?

Sau đó một số thanh niên kéo đến nhà anh này bắt anh này đem nộp công an hình như cũng đánh lại anh này. Bắt giao công an thì được, nhưng đánh lại thì không nên” – Phó Thủ tướng lấy dẫn chứng về việc phải xây dựng văn hóa giao thông.

Liên quan đến vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc – thứ trưởng Bộ Công an, báo cáo Phó Thủ tướng việc Công an tỉnh Bình Dương đã rất kịp thời khi bắt khẩn cấp thanh niên gây tai nạn còn hành hung nữ sinh.

Theo ông Ngọc, nam thanh niên đang đi xe máy thì quay đầu xe đột ngột khiến 2 nữ sinh đi xe đạp điện va vào, bị ngã. Người này không hỗ trợ 2 nữ sinh mà còn lao vào đánh đấm rất tàn bạo.

“Công an Bình Dương đã chỉ đạo xử lý kịp thời, dư luận rất đồng tình” – ông Ngọc cho biết.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2016 đến năm 2020, Công an các địa phương đã điều tra, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố 21.219 vụ tai nạn giao thông, với 20.586 bị can. Trong đó, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố 17.954 vụ, với 18.460 bị can; Tòa án Nhân dân các cấp đã xét xử 18.170 vụ, với 18.704 bị cáo.

