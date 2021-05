Phát hiện xe tải chở 122.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chiều 6-5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào lúc 9 giờ 50 sáng 6-5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại Km37+500 tuyến Quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1/8 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ ô tô BKS 37C-10xxx do T.M.H. (47 tuổi, trú tại xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra trên xe phát hiện có chở 49 thùng khẩu trang y tế (mỗi thùng có 2.500 chiếc khẩu trang), tổng 122.500 chiếc khẩu trang y tế.

Phương tiện xe tải và các thùng chứa khẩu trang. Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp Bước đầu, quá trình làm việc lái xe không xuất trình được giấy tờ hàng hóa nói trên. Tổ công tác đã lập hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Hương Sơn để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý heo quy định của pháp luật.

