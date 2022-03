Phát hiện mới về biến thể lai Deltacron

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Deltacron được phát hiện với số lượng nhỏ tại các nước châu Âu như Pháp, Đan Mạch, Đức và Hà Lan. Trong khi đó, tờ The New York Times đưa tin Mỹ mới đây cũng đã ghi nhận 2 trường hợp nhiễm Deltacron.

Các nhà khoa học cho biết, biến thể này “cực kỳ hiếm” và không phải là “biến thể đáng quan ngại” (VOC) theo phân loại của WHO. Trả lời phỏng vấn tờ The Times của Anh, Tiến sĩ Etienne Simon-Loriere cho biết hầu hết các protein gai của biến thể lai này xuất phát từ biến thể Omicron vốn ít nguy hiểm hơn, trong khi phần còn lại trong bộ gene của Deltacron có liên quan đến biến thể Delta.

Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh: “Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong dịch tễ học của virus tái tổ hợp này cũng như bất kỳ sự thay đổi nào về mức độ nghiêm trọng (của virus). Tuy nhiên, giới khoa học đang thực hiện rất nhiều nghiên cứu”. Tuy nhiên, bà cũng cho biết, biến thể mới này được dự báo sẽ lây lan và “đại dịch còn tiếp tục kéo dài.”

Về hiệu quả của vaccine đối với biến thể Deltacron, bài viết nêu rõ protein gai là yếu tố quan trọng quyết định khả năng xâm nhập tế bào của virus và cũng là mục tiêu chính của các kháng thể sinh ra sau khi mắc các bệnh truyền nhiễm cũng như sau khi tiêm vaccine. Do đó, các nhà khoa học cho biết các loại vaccine hiện nay vẫn sẽ đạt hiệu quả phòng ngừa biến thể Deltacron tương tự như hiệu quả đạt được với các biến thể khác đang phổ biến hiện nay.

Tiến sĩ Simon-Loriere cho biết, bề mặt của Deltacron “siêu giống” Omicron, vì vậy cơ thể sẽ nhận ra biến thể lai này tương tự như việc nhận ra Omicron.

