Phát hiện kho rượu ngoại nhập lậu số lượng lớn

Tang vật bị phát hiện

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của Công ty Đại Lợi

Trước đó, vào ngày 13-1, các trinh sát của Phòng PC03 – Công an TPHCM phát hiện 5 đối tượng vận chuyển từ các cửa hàng, kho hàng của Công ty Đại Lợi 126 chai rượu ngoại nhập các loại, trong đó có 70 chai không có chứng từ, hóa đơn theo quy định. Các đối tượng khai là nhân viên của Công ty Đại Lợi.Phòng PC03 – Công an TPHCM phối hợp Cục Quản lý thị trường TPHCM, Công an quận 6 khám xét 6 cửa hàng, kho hàng của Công ty Đại Lợi tại quận 5, quận 6, quận 10, phát hiện số lượng lớn rượu ngoại nhập các loại. Ước tính số lượng khoảng 12.000 thùng (khoảng 60.000 chai). Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy có hàng ngàn chai rượu không có hóa đơn chứng từ, không có tem nhãn, trị giá số hàng hóa ước tính trên 7 tỷ đồng.Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra các kho hàng, cửa hàng của Công ty Đại Lợi và điều tra các đối tượng có liên quan.

Theo ÁI CHÂN https://www.sggp.org.vn/phat-hien-kho-ruou-ngoai-nhap-lau-so-luong-lon-708645.html