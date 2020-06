Một chủng virus cúm heo có khả năng nhảy sang người và gây ra đại dịch vừa được các nhà nghiên cứu xác định. Chủng virus mới này hiện đang được phát hiện tại ít nhất 10 tỉnh thành Trung Quốc.

Hiện tại chưa có vắcxin phòng G4 EA H1N1 – Ảnh: uol.com.br

Theo Đài BBC, chủng virus này có tên G4 EA H1N1, được các nhà nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp Trung Quốc phát hiện thông qua phân tích 30.000 miếng gạc mũi lấy từ heo tại các lò mổ ở Trung Quốc.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) hôm 29-6, G4 EA H1N1 là sự kết hợp của cúm được tìm thấy ở các loài chim châu Âu và châu Á và virus H1N1 – khiến nửa triệu người trên thế giới tử vong trong năm 2009. G4 EA H1N1 có thể thích nghi, lây truyền từ heo sang người và lây lan từ người sang người.

Chủng virus mới này hiện đang được phát hiện trên ít nhất 10 tỉnh thành tại Trung Quốc.

Thử nghiệm trên các công nhân tại các trang trại nuôi nhốt heo cũng cho thấy hơn 10% xét nghiệm dương tính với kháng thể G4. Điều đó có nghĩa là loại virus mới này rất có khả năng gây nên một đại dịch mới.

Theo các nhà nghiên cứu, việc kiểm soát virus virus G4 EA H1N1 ở heo và theo dõi chặt chẽ trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người lao động chăn nuôi, giết mổ heo, cần được triển khai khẩn cấp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng chủng virus này gây ra đại dịch mới tuy thấp nhưng vẫn cần phải cảnh giác.

G4 EA H1N1 chưa phải vấn đề lớn nhưng thời điểm này rất quan trọng. Loài người dễ lơ là mất cảnh giác với các chủng cúm mới vì đang bận đối phó với COVID-19.

Theo MINH HẢI