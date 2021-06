Pháp bỏ lệnh đeo khẩu trang, bỏ giới nghiêm sớm hơn dự kiến

Pháp bỏ quy định đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà từ ngày mai 17-6 và sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm từ ngày 20-6 tới, tức sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Nhà hàng Au Petit Riche ở Paris ngày 9-6, ngày đầu tiên được mở cửa trở lại – Ảnh: REUTERS

Công bố thông tin trên ngày 16-6, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết việc điều chỉnh kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế căn cứ trên tình hình dịch bệnh đã có sự chuyển biến tích cực trên khắp cả nước.

Cụ thể, lệnh giới nghiêm từ 23h mỗi tối sẽ được dỡ bỏ từ ngày 20-6. Trong khi đó, người dân chỉ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc trong sân vận động.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 20h tối 16-6 (giờ Việt Nam), Pháp ghi nhận tổng cộng 5.744.589 ca mắc COVID-19, bao gồm 110.530 ca tử vong. Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm mới tại Pháp đã giảm tới 42%. Trong khi đó, chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 tại nước này đã đạt nhiều kết quá đáng khích lệ sau giai đoạn đầu khởi động chậm chạp.

Đến nay, hơn 30 triệu người, tương ứng 58% người trưởng thành, đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vắc xin và có khoảng 27,4% số người trưởng thành đã tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19.

Thủ tướng Castex cho biết Chính phủ Pháp đặt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho khoảng 35 triệu người, tương đương hơn 50% dân số, đến trước cuối mùa hè này.

Thủ tướng Castex vừa phải tự cách ly trong vòng 7 ngày sau khi vợ ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tối 9-6.

Pháp đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế để chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 9-6 vừa qua sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày giảm đáng kể sau một mùa đông tồi tệ.

Các nhà hàng tại Pháp đã được phép bắt đầu mở cửa phục vụ khách trong nhà từ ngày 9-6, lần đầu tiên kể từ tháng 10-2020, khi Pháp phải phong tỏa lần thứ 3.

Chính phủ nước này đã giải ngân hàng tỉ euro để hỗ trợ nhà hàng và các công ty khác buộc phải đóng cửa nhằm giảm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, hàng ngàn nhà hàng đang phải đối mặt với những khoản nợ khổng lồ trong khi triển vọng thu nhập trong thời gian tới không khả quan.

Các nhà hàng được bảo hiểm trả tiền

Công ty bảo hiểm Axa của Pháp cho biết sẽ chi trả 300 triệu euro (370 triệu USD) cho khoảng 15.000 nhà hàng yêu cầu bảo hiểm một phần những thiệt hại của mình do các biện pháp phong tỏa chống đại dịch COVID-19.

Thỏa thuận trên đạt được trong bối cảnh Axa đã phải đối mặt với một loạt vụ kiện tụng từ các chủ nhà hàng, nói rằng công ty bảo hiểm này đang tìm cách tránh né nghĩa vụ hợp đồng khiến kế sinh nhai của họ đứng trước nguy cơ. Hầu hết các vụ kiện đã thành công.

Tổng cộng có khoảng 1.500 vụ kiện chống lại Axa. Trong đó, bên nguyên đơn đòi bồi thường thông qua các chính sách của Axa liên quan đến việc phải “đóng cửa do các quyết định hành chính” vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do y tế.

Axa bác bỏ lập luận này và viện dẫn một điều khoản đặc biệt rằng quy định đóng cửa phải áp dụng riêng cho ngành nhà hàng mới được bảo lãnh, loại trừ quyết định đóng cửa do tình trạng khẩn cấp y tế nói chung.

Chủ nhà hàng Parisian, ông Stephane Manigold, người đầu tiên đứng ra kiện Axa liên quan đến việc này, đã nhận được 70.000 euro vào tháng 5-2020 để chi trả cho các thiệt hại tại chuỗi nhà hàng 2 sao và 3 sao của ông.

Giám đốc điều hành (CEO) của Axa, ông Thomas Buberl phát biểu trên đài Europe 1: “Đây không phải là đền bù, mà là một giao dịch. Chúng tôi muốn đồng hành với khách hàng của mình trong giai đoạn mở cửa trở lại và điều quan trọng là hãy để khó khăn này lại phía sau”. Theo Tường Nguyễn (tuoitre online) https://tuoitre.vn/phap-bo-lenh-deo-khau-trang-bo-gioi-nghiem-som-hon-du-kien-2021061622164543.htm