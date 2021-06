Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng trăm tỉ đồng

6/8 đối tượng và tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và chức vụ (Công an TP Thanh Hóa) phát hiện một đường dây do Hoàng Thị Hạnh (54 tuổi, trú phường An Hưng, TP Thanh Hóa) cầm đầu có hành vi lập các công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép.

Sau quá trình trinh sát nghiệp vụ, Công an TP Thanh Hóa đã báo cáo với Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác lập Chuyên án T421 để đấu tranh.

Ngày 30-5, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Thanh Hóa, Ban Chuyên án T421 tiến hành phá án.

8 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Thị Hạnh, Hoàng Thị Ánh (50 tuổi), Trần Đình Hiếu (31 tuổi), Phạm Thị Yến (45 tuổi, đều trú phường An Hưng, TP Thanh Hóa); Hoàng Thị Von (31 tuổi, trú phường Quảng Hưng), Lê Thị Phương (36 tuổi, trú phường Đông Hải), Dương Thị Diệu Hà (40 tuổi, trú phường Tân Sơn, cùng TP Thanh Hóa) và Lê Huy Sơn (55 tuổi, trú xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ; 8 máy tính, 8 điện thoại di động, 17 con dấu của hơn 10 công ty “ma”, 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, Ban Chuyên án cũng đã tiến hành phong tỏa 8 tài khoản ngân hàng liên quan.

Bước đầu, Ban Chuyên án T421 xác định, từ khi thành lập vào tháng 8-2020, các công ty do Hoàng Thị Hạnh và đồng bọn lập ra không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công… Mục đích của các đối tượng là thông qua các mối quan hệ xã hội để bán hóa đơn cho các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu. Việc kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo được thực hiện với “chi phí” từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Từ tháng 8-2020 đến khi bị phát hiện, các công ty “ma” do Hoàng Thị Hạnh và đồng bọn lập ra đã phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa với tổng lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 1.000 tỷ đồng, qua đó thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

DUY CƯỜNG (SGGPO) https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hang-tram-ti-dong-735642.html