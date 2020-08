Cơ quan công an vừa phá đường dây sản xuất găng tay y tế giả quy mô lớn. Phát hiện 2.370 thùng găng tay đã đóng gói hoàn thiện với 2,3 triệu găng tay giả, trị giá trên 3 tỉ đồng trong kho.

Tối 4-8, nguồn tin củaxác nhận Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM vừa phối hợp một số đơn vị chức năng phá đường dây sản xuất găng tay y tế giả quy mô lớn. Thông tin ban đầu, tối 3-8 Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM phối hợp lực lượng an ninh Bộ Công an và Công an quận Bình Tân kiểm tra hành chính địa chỉ trên đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Qua kiểm tra, công an phát hiện 32 công nhân đang sàng lọc, đóng thùng găng tay từ những bao tải lớn vào từng hộp, thùng mang nhãn hiệu của một công ty lớn. Số lượng đã đóng gói hoàn thiện để tại kho 2.370 thùng với 2,3 triệu găng tay giả, trị giá trên 3 tỉ đồng. Mở rộng khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều tài liệu, phương tiện, máy móc liên quan đến đường dây sản xuất găng tay y tế giả nói trên. Cơ quan công an đã lấy lời khai những người liên quan, điều tra vụ việc.

Theo NGỌC KHẢI