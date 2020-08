Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 6-8 (giờ Mỹ) cho biết ông đã ký sắc lệnh hành pháp để cấm mọi tổ chức và cá nhân giao dịch với công ty mẹ của TikTok, WeChat sau 45 ngày nữa.

Biểu tượng của ứng dụng TikTok – Ảnh: AP

Thông cáo báo chí ngày 6-8 trên trang web của Nhà Trắng, về sắc lệnh hành pháp liên quan đến TikTok và WeChat, cho biết ông Trump đã viện dẫn những quan ngại về quyền riêng tư như là lý do của hành động chống lại 2 ứng dụng này. Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ WeChat và TikTok đã tự động thu thập một lượng lớn thông tin từ người dùng, kiểm duyệt nội dung… Do đó, sắc lệnh cấm mọi tổ chức và cá nhân tại Mỹ giao dịch với ByteDance Ltd. (công ty mẹ của TikTok), có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc hoặc các công ty con của ByteDance. Đồng thời, sắc lệnh cũng cấm mọi tổ chức và cá nhân tại Mỹ giao dịch với tập đoàn Tencent, chủ sở hữu WeChat. Lệnh cấm sẽ chính thức có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 6-8. Ông Trump cho biết đã ủy quyền cho Bộ Thương mại thực hiện các hành động như vậy, bao gồm việc thông qua các quy định và quy tắc phù hợp để thực hiện sắc lệnh. Sắc lệnh cũng chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp trong thẩm quyền để thực hiện sắc lệnh. Hiện chính phủ Trung Quốc, đại diện của ByteDance Ltd. lẫn Tencent vẫn chưa đưa ra bình luận gì về sắc lệnh của ông Trump.

Theo ANH THƯ