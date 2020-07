Nước lũ dâng tới tầng 2, người dân Nhật phải lặn qua cửa sổ thoát ra ngoài

Có đến 40 người được xác nhận là đã chết hoặc mất tích ở Nhật Bản trong ngày 5-7 sau khi nhiều trận mưa lớn trút xuống khu vực Kyushu gây lũ lụt và lở đất trên diện rộng.

Theo báo Japan Times, nước lũ sâu và rủi ro sạt lở ở nhiều nơi đã cản trở các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trong ngày hôm qua.

Đến sáng 6-7, đã có 22 người chết vì lũ lụt và ít nhất 18 người khác đang mất tích nhưng nhiều khả năng đã tử vong ở tỉnh Kumamoto. Đa số các nạn nhân thuộc nhóm từ 60-80 tuổi.

Bờ đê của sông Kuma bị vỡ ở nhiều vị trí trong và sau cơn mưa lớn sáng 5-7. Lũ lụt và lở đất chặn đường giao thông và cuốn trôi nhiều ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ đã rất chật vật để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng dọc bờ sông ở hai thành phố Yatsushiro và Hitoyoshi.

Tại thành phố Yatsushiro, tín hiệu cấp cứu “SOS” lớn được vẽ trên sân một trường tiểu học, nơi có 10 người mắc kẹt vẫy khăn trắng báo hiệu với đội cứu hộ và trực thăng của giới truyền thông.

Người dân được lực lượng phòng vệ Nhật Bản đưa khỏi khu vực bị ngập lụt ở làng Kuma – Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Abe Shinzo cho biết chính quyền sẽ gửi 10.000 người thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản tham gia cứu hộ.

Đến sáng 6-7, ở tỉnh Kumamoto, hơn 2.000 hộ gia đình ở 120 làng xã trong đó có Kuma, Hitoyoshi và Ashikita, bị mắc kẹt do mưa lớn.

Narumi Kawano, cụ bà 78 tuổi sống ở Kuma, kể vợ chồng bà tránh lũ lên tầng 2 nhưng nước dâng lên đến cổ họ. Cụ ông quyết định lặn xuống và bơi thoát ra ngoài qua cửa sổ. Thu hết can đảm, bà nghe theo chồng. Họ lặn xuống 2m và thoát ra ngoài.

Japan Times ghi nhận một khu vực rộng lớn dọc sông Kuma bị nước lũ nuốt chửng. Nhiều phương tiện bị nhấn chìm, nước lũ dâng lên đến nóc nhiều ngôi nhà. Lũ bùn tràn vào các ngôi nhà, khiến người dân không còn chỗ trú ngoài leo lên nóc nhà gửi tín hiệu cho đội cứu hộ.

Cảnh sát tìm người mất tích do sạt lở ở thị trấn Tsunagi, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản – Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ 55 tuổi cho biết bà đi thăm người bà con thì gặp lũ ở Kuma. “Nước dâng lên rất nhanh, lên đến tầng 2 của ngôi nhà. Tôi lạnh run”. Bà và người họ hàng của mình bơi ra ngoài qua lối cửa sổ và họ ngồi trên mái nhà chờ lực lượng cứu hộ.

Ở những khu vực nước lũ đã rút, máy bán hàng, xe cộ nằm ngổn ngang trên những con đường đầy sình bùn. Một số người bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, rửa bùn và khiêng bỏ đi những đồ nội thất đã hỏng.

Trước đó chính quyền đã yêu cầu khoảng 203.200 cư dân ở Kumamoto và vùng lân cận Kagoshima phải sơ tán. Hơn 100 nhà trú ẩn an toàn được thành lập. Tuy nhiên, do lệnh sơ tán là không bắt buộc nên vẫn có nhiều người quyết định ở nhà do lo ngại có thể bị nhiễm virus corona ở các trung tâm này mặc dù chính quyền cam kết các trung tâm được trang bị thiết bị bảo đảm an toàn.

Giữ khoảng cách để tránh lây lan virus corona chủng mới trong khu tạm trú dành cho nạn nhân lũ lụt ở thành phố Hitoyoshi, Nhật Bản – Ảnh: REUTERS

Lũ lụt cũng làm mất điện và liên lạc ở một số khu vực, càng làm chậm tiến độ cứu hộ đối với những người bị cô lập trong lũ.

Cơ quan Khí tượng kêu gọi người dân cảnh giác vì mưa lớn và lũ bùn sẽ còn xảy ra ở các vùng phía tây Nhật Bản cho đến ngày 7-7.

Cảnh sát tìm các cư dân bị mắc kẹt trong lũ ở thành phố Hitoyoshi, Nhật Bản – Ảnh: REUTERS

Ảnh chụp từ trên không cho thấy một vùng rộng lớn ven sông Kuma bị ngập lụt sau trận mưa lớn – Ảnh: REUTERS