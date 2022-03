Những cái kết đau lòng từ mâu thuẫn gia đình

Hai mẹ con bà Bình bị áp giải đến tòa – Ảnh: ĐAN THUẦN

Trong đời sống hôn nhân, việc mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Có khi là những trận cãi nhau không hồi kết, cũng có khi là những trận đòn roi kéo dài từ năm này qua năm khác.

“Địa ngục” từ đó cũng được hình thành ở nơi tưởng chừng là yên bình nhất, và người trong cuộc đôi khi phải trả cái giá rất đắt để thoát khỏi.

Chồng chết, mẹ con vướng vào vòng lao lý

Ngày 22-2, TAND TP.HCM đưa ra xét xử vụ án giết người xảy ra tại huyện Củ Chi. Đứng trước bục khai báo của bị cáo là hai mẹ con bà Trương Thị Bình (45 tuổi) và Huỳnh Văn Quynh (19 tuổi). Bị hại tử trong vụ án là ông Huỳnh Văn Quang, chồng của bà Bình. Hai người có 2 con chung là Quynh và H.T.V. (21 tuổi).

Theo hồ sơ, vụ án đau lòng này xuất phát từ việc ông Quang và bà Bình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến ly hôn từ năm 2019. Tuy đã ly hôn nhưng hai người vẫn sống chung nhà và thường xuyên cãi vã với nhau. Ông Quang tuyên bố sẽ bán nhà và đuổi 3 mẹ con bà Bình ra đường tay trắng.

Tối ngày 14-8-2020, sau khi ông Quang đi uống rượu về nhà thì tiếp tục cãi nhau với bà Bình về chuyện bán nhà. Bực tức, bà Bình đi vào phòng ngủ rồi nói với Quynh: “Ba mày bán nhà bỏ mẹ con mình ra phòng trọ ở, tao làm liều giết ổng, có gì mày phụ tao” thì Quynh đồng ý.

Đến 20h30 cùng ngày, ông Quang đứng ở khu vực nhà bếp và tiếp tục mắng chửi, dùng chổi đánh bà Bình. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, bà Bình liền quật ngã rồi đè lên người ông Quang còn Quynh chạy đến giữ 2 chân để bà Bình dùng dây “ràng thun” siết cổ ông Quang. Lúc này, V. phát hiện sự việc liền van xin mẹ đừng giết cha nhưng bà Bình vẫn siết cổ ông Quang cho đến chết.

Sau khi tước đi tính mạng người chồng 20 năm sống chung, bà Bình và Quynh khiêng thi thể ông Quang để trên ghế gỗ trước nhà. Đến sáng hôm sau, bà Bình thông báo cho mọi người xung quanh biết là ông Quang chết do đột quỵ. Tuy nhiên, sau đó sự việc bị bại lộ nên bà Bình và Quynh bị công an bắt giữ. Riêng V. dù không tố giác tội phạm nhưng thuộc trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự hiện hành nên không bị xử lý.

Tại bản kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thể hiện V. và một số người làm chứng khai: Cuộc sống gia đình bà Bình khó khăn về kinh tế, bà Bình phải đi làm thuê nhiều công việc để lo cho gia đình. Trong khi đó, ông Quang không có nghề nghiệp, thường xuyên say xỉn, kiếm chuyện đánh đập vợ con. Công an xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi) xác nhận hai vợ chồng trên thường xuyên cãi vã, đánh nhau.

Tại tòa, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bà Bình từ 17 – 18 năm tù và 12 – 13 năm tù đối với Quynh. Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ thêm một số tình tiết của vụ án.

Bị chồng đánh đập nhưng tòa không cho ly hôn

Camera ghi lại cảnh bà Y. bị chồng hành hung

Gia cảnh không khó khăn như bà Bình, nhưng hoàn cảnh gia đình của bà Đ.N.H.Y. (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) không khá hơn. Bà Y. kết hôn với ông N.L.K. vào cuối năm 2006 và có 3 đứa con chung (lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi).

Kinh tế gia đình khá giả, con cái đề huề, tưởng chừng vợ chồng hạnh phúc viên mãn nhưng đến năm 2012 thì vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Bà Y. cho biết chồng bà có “sở thích” thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ mỗi khi cãi vã.

Đỉnh điểm vào ngày 21-5-2020, ông K. liên tục vung nắm đấm vào mặt và quật ngã bà Y. xuống sàn nhà trước sự chứng kiến của đứa con gái nhỏ. Hậu quả làm mắt bà Y. bầm tím, thâm đen, toàn bộ sự việc được camera tại nhà ghi lại. Sau khi được những người xung quanh can ngăn, bà Y. đã đến trình báo Công an phường Long Thạnh Mỹ (quận 9, nay là TP Thủ Đức) đồng thời nộp đơn xin ly hôn.

Đến ngày 31-7-2020, Công an phường Long Thạnh Mỹ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông K. về hành vi cố ý gây thương tích cho bà Y. với số tiền 1,5 triệu đồng.

“Từ lúc tôi nộp đơn ly hôn, ông K. giữ hết toàn bộ tài sản, chìa khóa xe, không cho tôi đưa đón con, cô lập tôi hoàn toàn. Sau khi bị phạt tiền, ông K. vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào cũng chửi bới, động tay động chân với vợ con. Tôi đã phải gửi đơn cầu cứu đến khắp các cơ quan ban ngành”, bà Y. kể.

Đến ngày 29-12-2021, TAND TP Thủ Đức đưa vụ ly hôn của vợ chồng bà Y. ra xét xử. Tại tòa, bà Y. giữ nguyên yêu cầu ly hôn với ông K.. Bà Y. cho rằng ông K. thường xuyên hành hung vợ con nhiều lần về tinh thần và thể xác, tình trạng hôn nhân không thể kéo dài. Bà Y. cũng đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng 3 đứa con. Về tài sản, bà Y. yêu cầu hai bên tự thỏa thuận.

Trong khi đó, ông K. cho rằng mâu thuẫn giữa hai người là bình thường, chưa đến mức trầm trọng, do đó không đồng ý ly hôn với bà Y..

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND TP Thủ Đức cho rằng mâu thuẫn vợ chồng đã trầm trọng, kéo dài, tình nghĩa vợ chồng đã hết, không còn khả năng hàn gắn nên đề nghị HĐXX cho bà Y. được ly hôn với ông K..

Tuy nhiên, HĐXX nhận định mâu thuẫn xuất phát từ hai phía, hiện nay hai vợ chồng trên còn sống chung nhà là khả năng hàn gắn vẫn còn. Từ đó, HĐXX bác yêu cầu xin ly hôn của bà Y..

“Không chỉ bị xử phạt vì đánh tôi, ông K. cũng từng bị xử phạt vì vô cớ đánh hàng xóm, chứng tỏ ông K. là người có xu hướng bạo lực, làm sao mẹ con tôi có thể yên tâm sống với người như vậy” – bà Y. bức xúc trước phán quyết của tòa.

Không chấp nhận trước quyết định của cấp sơ thẩm, bà Y. đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

