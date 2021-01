Ngày 6-1, hãng BBC đưa tin, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đến TP Vũ Hán để điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2 đã bị Trung Quốc từ chối cho nhập cảnh với lý do thiếu các giấy tờ tùy thân về thị thực. 

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus rất thất vọng về quyết định của Trung Quốc. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết nhóm chuyên gia của WHO chưa tới được nước này không chỉ do vấn đề thị thực, song 2 bên tiếp tục đàm phán về việc sắp xếp và thời gian cụ thể cho chuyến đi trong tương lai.

Sau nhiều tháng bàn thảo với WHO, tháng 12-2020, Bắc Kinh mới chấp thuận kế hoạch điều tra của WHO.

Theo dự kiến, WHO sẽ cử một đoàn chuyên gia gồm 10 người đến Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc của đại dịch và cách thức virus SARS-CoV-2 lây sang người.

Cùng ngày, giới chức Trung Quốc thông báo biện pháp hạn chế mới tại TP 11 triệu dân Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

