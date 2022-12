Nhiều trẻ có hai số định danh cá nhân, phụ huynh rối không biết dùng số nào

Người dân làm thủ tục hộ tịch tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Từ ngày 1-1-2016 đến nay, áp dụng Luật hộ tịch 2014 (hiện hành) khi đi làm khai sinh cho trẻ tại UBND cấp xã thì trẻ sẽ được cấp số định danh cá nhân ghi nhận ngay trên giấy khai sinh.

Tuy nhiên, hiện có không ít trường hợp trẻ em có đến hai số định danh hoàn toàn khác nhau. Đó là số định danh ghi nhận trên giấy khai sinh hoàn toàn khác với số định danh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, chị N.V.M.H. (ngụ TP Thủ Đức) cho hay chị đang băn khoăn thủ tục khiếu nại để xác định, chỉnh sửa số định danh cá nhân cho con trai bởi bé có đến hai số định danh.

Theo chị N.V.M.H., con trai chị sinh cuối năm 2015. Đến đầu năm 2016 chị ra UBND phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, nơi thường trú) để đăng ký khai sinh cho con. UBND phường cấp giấy khai sinh cho con chị trên đó có số định danh gồm 6 số ngẫu nhiên (6 số đầu theo quy cách) là 000001.

Thời gian gần đây, gia đình chị chuyển đến TP Thủ Đức sống. Khi thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, chị H. ra công an phường xin cấp thông báo số định danh cho cả nhà thì thấy số định danh của con chị có 6 số ngẫu nhiên khác hoàn toàn với số định danh trên khai sinh.

Con chị N.V.M.H. có số định danh trên giấy khai sinh khác với số định danh trên thông báo số định danh – Ảnh: ÁI NHÂN

Vừa bất ngờ vừa lo con có thể gặp rắc rối khi có hai số định danh khác nhau, chị H. ra công an phường phản ánh.

“Cán bộ công an phường đã tiếp nhận thông tin và yêu cầu của tôi nhưng không có giấy tờ, biên nhận gì, chỉ nói sẽ chuyển lên hệ thống dữ liệu của Bộ Công an để được xem xét giải quyết. Không rõ chừng nào cơ quan công an mới giải quyết…”, chị H. lo lắng.

Còn chị Đ.T.D.T. (ngụ TP Thủ Đức) cũng đi làm khai sinh cho con gái vào đầu năm 2016 tại UBND phường Linh Xuân (TP Thủ Đức). Trên giấy khai sinh cấp cho con chị có 6 số cuối là 001049. Tuy nhiên gần đây chị bất ngờ khi phát hiện con mình có thêm một số định danh và gặp lúng túng khi sử dụng số định danh của con.

Chị Đ.T.D.T. cũng bối rối khi con chị có thêm số định danh khác với số trên giấy khai sinh – Ảnh: N.V.

“Vừa qua, khi tôi cho con tiêm vắc xin tại trường thì nhà trường đề nghị cung cấp số định danh của cháu để tích hợp thông tin. Tôi ra công an phường xin thông báo số định danh cho cháu thì mới phát hiện số này hoàn toàn khác với số trên giấy khai sinh. Mới đây nhà trường đề nghị cung cấp số định danh của bé để thực hiện một số thủ tục khác. Giờ tôi không biết dùng số nào để cung cấp cho nhà trường”, chị Đ.T.D.T. băn khoăn.

Tương tự, con anh N.V.S. (phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức) cũng có đến 2 số định danh khác nhau.

“Số định danh là dữ liệu rất quan trọng, gắn liền với cuộc đời mỗi người, liên quan nhiều thủ tục, hồ sơ phát sinh của trẻ như hồ sơ nhập học, tiêm vắc xin, bảo hiểm y tế…. và rất nhiều thủ tục khác sau này. Vì vậy, mong cơ quan có thẩm quyền sớm rà soát, giải quyết các trường hợp trẻ có đến hai số định danh”, chị N.V.M.H. nói.

Theo Ái Nhân

