Ngày 21-5, nhiều tỉnh trên cả nước đã đồng ý cho các CLB mở cửa sân vận động để đón khán giả vào theo dõi các trận đấu tại Cúp quốc gia 2020 sẽ trở lại vào cuối tuần này như: Hưng Yên, Nghệ An, Nam Định…

Sân Vinh sẽ đón khán giả vào cổ vũ trận Sông Lam Nghệ An- Bình Định vào chiều 24-5 tại Cúp quốc gia – Ảnh: NAM KHÁNH

Cho đến ngày 21-5, Việt Nam ghi nhận không có người lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong 35 ngày liên tiếp. Bên cạnh việc mở cửa trở lại nền kinh tế, các hoạt động xã hội, Chính phủ, UBND các tỉnh, thành đã cho phép hoạt động thi đấu thể thao diễn ra và đón khán giả.

Trong các ngày 23, 24 và 25-5, các trận đấu vòng loại Cúp quốc gia 2020 sẽ được khởi tranh trên các sân cỏ cả nước với 11 trận đấu. Cho đến lúc này đã có ít nhất ba tỉnh là Hưng Yên, Nam Định, Nghệ An cho phép khán giả vào sân vận động theo dõi các trận đấu vào cuối tuần này

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) sẽ diễn ra trận đấu giữa CLB Phố Hiến- Thanh Hóa, sân Thiên Trường (Nam Định) Dược Nam Hà Nam Định- Hoàng Anh Gia Lai, sân Vinh (Nghệ An) Sông Lam Nghệ An – Bình Định. Trong những ngày tới, được biết sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành ra quyết định cho phép các sân vận động mở cửa đón khán giả

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 21-5, ông Nguyễn Hồng Thanh, chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An, cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý cho sân Vinh bán vé trận đấu lúc 17h ngày 24-5 giữa Sông Lam Nghệ An- Bình Định.

Với sức chứa khoảng 17.000 chỗ ngồi, ông Thanh cho biết ban tổ chức sẽ chỉ bán vài ngàn vé để đảm bảo CĐV đến sân có độ giãn cách nhất định. Việc đeo khẩu trang y tế là bắt buộc với CĐV vào sân, bên cạnh việc đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại không chỉ khiến các cầu thủ vui mừng, sự có mặt của các cổ động viên trên sân sẽ giúp họ thi đấu hấp dẫn, thăng hoa hơn.