Nhật Bản dự kiến sử dụng robot giao hàng

Robot giao hàng DeliRo, do Công ty robot ZMP sản xuất, trên một con phố ở Tokyo ngày 18-1 – Ảnh: JAPAN NEWS

Theo trang, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét nới lỏng Luật giao thông nước này để cho phép các robot giao hàng tự hành được chạy trên đường phố nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động cũng như vấn đề vận chuyển nhu yếu phẩm đến các vùng nông thôn hẻo lánh. Nhật Bản là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới, với gần 30% công dân trên 65 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều người đang sống ở những vùng nông thôn thưa dân, không có điều kiện mua các nhu yếu phẩm hằng ngày. Ngoài ra, tình trạng thiếu lao động ở các thành phố cũng như các quy định mới nhằm hạn chế tài xế xe tải làm thêm giờ càng đẩy các doanh nghiệp vào thế khó trong việc đáp ứng nhu cầu giao hàng. Ông Dai Fujikawa, kỹ sư của “ông lớn điện tử” Panasonic, cho biết họ đang thử nghiệm robot giao hàng ở Tokyo và thành phố Fujisawa gần đó để có thể phần nào giải quyết những thách thức trong lĩnh vực vận tải do tình trạng thiếu lao động gây ra. “Tôi hy vọng robot do chúng tôi sản xuất sẽ được đưa vào sử dụng trong đời sống, tiếp cận những khu vực nông thôn còn khó khăn, thiếu thốn và góp phần giảm thiểu tình trạng khủng hoảng lao động”, kỹ sư Fujikawa nói với Hãng tin AFP. Bên cạnh Panasonic, hãng chế tạo robot ZMP của Nhật Bản đã hợp tác với tập đoàn bưu chính Japan Post Holdings trong các cuộc thử nghiệm robot giao hàng tại thủ đô Tokyo. Trước đó, robot DeliRo của ZMP đã từng thành công trong việc bán thức ăn nhẹ trên một con phố ở ngoại ô Tokyo. Đặc biệt, khi bị người đi đường chặn lại, con robot này sẽ hiển thị một đôi mắt long lanh được lập trình sẵn như để xin được nhường đường. “Ý tưởng đưa robot thay thế nhân viên bán hàng là một điều cực kỳ tuyệt vời, chúng ta có thể thoải mái lựa chọn và mua sắm, thậm chí dù không mua gì mà rời đi thì chúng ta vẫn sẽ không cảm thấy ái ngại”, chị Naoko Kamimura nói với trangsau khi mua thuốc ho từ Hakobo, một con robot do hãng Panasonic sản xuất có chức năng cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ và lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, các nhà chức trách Nhật Bản lại cho rằng trước những áp lực về tài chính và việc làm, con người sẽ không thể để robot thay thế công việc của mình hoàn toàn. “Chúng tôi không mong đợi sự xuất hiện của robot đến quá nhanh bởi vì có nhiều việc làm đang bị đe dọa”, ông Hiroki Kanda, một quan chức của Bộ Thương mại và Phát triển công nghệ, cho biết. Theo Uyên Phương (Tuổi trẻ Online) https://tuoitre.vn/nhat-ban-du-kien-su-dung-robot-giao-hang-20230213112529174.htm