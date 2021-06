Nhắc đeo khẩu trang, người phụ nữ la lối lúc nửa đêm trên đường Tôn Đản: 'Dịch cái gì!'

Hình ảnh trong video người phụ nữ không đeo khẩu trang khi bị nhắc nhở, còn lớn tiếng với lực lượng chức năng – Ảnh cắt từ video

Thông tin ban đầu, khoảng 23h45 ngày 31-5, chị N.T.N. (35 tuổi, tạm trú quận 4) dẫn theo bé gái vào cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP.HCM để đóng tiền điện nhưng không đeo khẩu trang. Nhân viên cửa hàng tiện lợi đã nhắc nhở chị N. việc này.

Tuy nhiên, chị N. không chấp hành và lớn tiếng, do đó nhân viên cửa hàng gọi báo Công an phường 13. Khoảng 0h25 ngày 1-6, khi lực lượng chức năng có mặt để giải thích, vận động, nhắc nhở và yêu cầu chị N. xuất trình giấy tờ tùy thân, chị này không những không chấp hành, hợp tác mà còn to tiếng với công an và cán bộ phường.

Lực lượng chức năng buộc phải đưa người này về phường để lập hồ sơ, xử lý.

“Chị N. nói nguyên nhân không chấp hành đeo khẩu trang là vì Việt Nam không có dịch bệnh gì hết, công an nói xạo với dân, chị không tin và cũng không biết có quy định phải đeo khẩu trang. Nhưng theo gia đình chị, chị ta đang có biểu hiện căng thẳng, tâm lý không ổn định”, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online nói.

Cũng theo nguồn tin, sau khi đưa về phường, chị N. bị UBND phường 13 xử phạt hành chính 2 triệu đồng theo khoản 1 điều 12 nghị định 117/2020/NĐ-CP về lĩnh vực y tế là “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”.

Đồng thời, Công an phường 13 cũng xử phạt chị N. 350.000 đồng hành vi gây rối trật tự công cộng và không xuất trình giấy tờ tùy thân. Chị N. đã chấp hành quyết định xử phạt. Theo Minh Hòa (tuoitre online) https://tuoitre.vn/nhac-deo-khau-trang-nguoi-phu-nu-la-loi-luc-nua-dem-tren-duong-ton-dan-dich-cai-gi-20210601161434504.htm